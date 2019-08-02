【旺角再遊行】上訴改路線至櫻桃街公園　警發不反對通知書

市民伍永德發起明日（3日）在旺角舉行「旺角再遊行」活動，只有集會獲警方發出不反對通知書，但由晏架街遊樂場遊行至麥花臣遊樂場則遭警方反對，公眾集會及遊行上訴委員會今晚（2日）聽取陳詞後，建議雙方探討能否更改遊行路線，減低警方的顧慮和風險。 經過雙方商討後，同意遊行改為由晏架街公園出發，遊行至大角咀南櫻桃街公園，即近奧海城二期，不會經過旺角市中心，獲警方發出不反對通知書。根據Google地圖資料，兩個遊行場的行路路程，需時約11分鐘。

上月7日的九龍區遊行，直至晚上，示威者以旺角作為終點，期間多次發生警民衝突。（資料圖片）

「旺角再遊行」原申請明日下午三時，由大角嘴晏架街足球場起步，遊行至麥花臣球場。不過，警方昨日基於公共安全秩序，反對明日的旺角遊行，只批准集會。

遊行申請人伍永德提出上訴，晚上最終與警方達成共識，更改遊行路線，繼續由晏架街遊樂場集合，終點剛改為櫻桃街，遊行時間將在下午二時半開始，直至晚上九時。

伍永德認為，今次成功上訴是「幫香港人爭一啖氣，小勝一仗，只要繼續信念，唔停就一定會贏。」他指，至今都非常不滿意新的遊行路線，因新路線總長度比原定路線長，但偏離旺角，難以接觸大量人群，以表達爭取五大訴求。他表示，為免影響日後的遊行不反對通知書申請，在與律師團隊商討後，接受警方建議。

被問到會否擔心人群最終走入旺角內街，易生意外，伍指無辦法擔心，會安排糾察在訂定的路線協助市民遊行，其他則交由警方處理。