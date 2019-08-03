【逃犯條例・直播】何君堯出席反暴力集會：將大學生變成文盲

反修例風波引發多場警民衝突，由香港政研會發起的「《希望明天》反暴力音樂會」於今日（3日）下午3時維多利亞公園草地舉行，大會主題為「不要暴力 不要紛爭 給香港一個機會」。政研會表示是次集會將會是暑期結束前最後一次集會，並稱將會發表民間方案，合力守護社區和香港的繁榮。 集會開始時，香港政研會主席鄧德成表示，今日邀請了很多「嘉賓」到來， 而這些嘉賓都是一些普通市民，希望大家藉著聽音樂會，「停一停」、「想一想」。他們部分人穿上印有「維護法治」字眼的白色衫，並舉起寫有「我愛香港、反對暴力」的標語，場內有人派大會發白色T恤，不少人即席換上，亦有不少參加者，分為不同群組合照。

( 陳欣彤攝)

【16:20】幾位年輕人上台分享提到，爭取自由時不能忽略自律，否則會變自私，亦有年輕人帶領以英語叫喊口號，又指只有暴徒、儒夫和病人才需要戴口罩。

另，早前他們在台下溝通時原本有戴口罩，後一輪溝通後，有人叫戴口罩人士不必上台。

【16:19】 何君堯發言後下台，在糾察簇擁保護下，走向一輛白色房車離開，房車裝有涉嫌違法的茶色玻璃。

【16:00】原本聲稱未有被繳請的何君堯，突然以神秘嘉賓身份出現，並稱要給香港一個機會。何君堯上台後又指，有人將《逃犯條例》妖魔化，並將香港的大學生變成文盲。他又說：件事是好的，有唔明白可以講到明，但犯不著要攪革命，又說：「革乜鬼命，我地香港咁好。」

何之後又對在場人士說，要同聲同氣撐警察，並稱這兩個月，警隊有無限包容既心，表現出教養及素質，並指若在外國，「唔知幾多瞓低咗係度」，但現在的警察仲畀人話係黑警，反問：「你話啱唔啱？」

何又說今日要撐自己一定要醒，同埋要撐警察，並指國務院反暴力是高尚情燥，然後又在台上高歌《男人當自強》、《獅子山下》，並寄語香港人要努力衝破一切困難，明天一定會更好。

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【15:48】現場播出一名警嬸錄音，她提到作為警察太太，每天都覺得好擔心，她由每天都看新聞，至現在每天都不敢再睇，亦不想再見到電視的畫面，尤其是見到早前的遊行中，有人從天橋掉下路牌，亦有警員在新城市廣場被咬斷手指，已經不是和平示威遊行，但她的丈夫，每天都要出勤維持治安，她指作為家屬真係「瞓唔著」，亦不知家屬可以做甚麼，覺得真係要出聲，錄音最後，有一名女孩的聲音說：「Daddy你幾時返嚟。」

【15:4５】有身穿寫上「我是潮州海陸豐」、「我愛祖國」白色上衣的男子，突然衝到大台中間位置嘗試發言，惟其後被香港政研會主席鄧德成要求離開。

【15:36】鄧德成不時說，今日到來參加集會的市民「非常非常之多」，前前後後加埋應該有5萬多人。鄧又帶頭高呼「同聲同氣撐警察」口號，指警察即使被攻擊仍堅守崗位,值得致敬。

【15:25】 華記茶餐廳老闆表示，民主派指有幾十萬人支持示威，但他們作為沉默的一群，有六百多萬香港人支持。他斥責昨日前公務員局局長王永平，領長俸，食長糧，但又帶頭推動反政府，集會上又不提暴徒如何打警，是「食碗面，反碗底」。他呼籲年輕人好好讀書，又指「萬行以孝爲先」，聽父母的話，不應出來衝擊。他提到激進派示威者用到磚頭甚至炸藥，質疑資金從何而來，表示尊重和平表達意見，但不希望看到「恐怖分子日日襲擊」。

【15:20】 現場有各種各樣內地地區的同鄉會。除廣州等廣東省地區外，遠到廣西西部的百色，福建中部南安等偏遠地區的同鄉會也有。集會人士中有人操福建、上海、潮州等地方言。

香港政研會主席鄧德成表示，希望透過今日音樂會的形式，令市民心境得以平靜。（陳晶琦攝）

【15:07】政研會主席鄧德成表示多謝大家出席，又指無論如何大家都是中國人，因此以敲鑼打鼓來驅逐邪惡，用音樂沉澱我們的心。他相信現場人士都是自發出席，呼籲現場人士若看到有人派錢就馬上拍照，又指無論大家點「西化」、點食西餐，我們都是中國人，今日希望用鑼鼓驅走邪惡。

鄧德成又說，今日邀請了很多「嘉賓」到來， 而這些嘉賓都是一些普通市民，希望大家藉著聽音樂會，「停一停」、「想一想」。 台下的觀眾隨即歡呼，揮動著國旗，一起唱《明天會更好》歌曲。

【15:03】集會以敲鑼打鼓表演開始。

【14:40】香港政研會主席鄧德成表示，香港近日發生多宗暴力事件，且爭議持續近2個月，相信市民心理十分壓抑。故他表示，希望透過今日以胡士托音樂節的形式集會，讓市民能夠享受音樂，藉此令心境平靜下來，表達己見及商討接下來應該如何解決紛爭。就設立獨立調查委員會的訴求，鄧德成則指大家可以再作討論，但不應以暴力形式表達訴求。

至於昨日有大批市民於馬鞍山警署聚集，鄧德成則指尊重示威者有權利表達意見，又認為警方驅散形式十分克制且屬最低武力。

【14:39】人群從中央圖書館及天后地鐵站進入維園中央草坪。

【14:30】現場大部份來參加集會的人士都是老弱婦孺，由於今早下雨，維園草地都是泥濘，集會人士踩到滿腳泥濘，十分狼狽。

【13:58】 天后站外有大批市民聚集，市民高舉中國國旗，現場有數名警員維持秩序。

建制組織「香港政研會」今舉行「希望明天」集會。（香港政研會圖片）

主辦活動的香港政研會主席鄧德成日前表示，集會以音樂會形式舉行，尤如胡士托音樂節，宣揚反暴力，亦會有市民分享改善香港現況的看法，他形容今次集會與6.30和7.20建制派集會不同，是以市民角度出發。至於在6.30撐警集會上，與其同台任主持的何君堯則沒有獲邀出席今日集會。