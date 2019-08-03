【逃犯條例】何君堯乘茶色玻璃車離開疑違規　警：鼓勵市民舉報

經歷逾一個月的反修訂《逃犯條例》示威浪潮，及7.21元朗白衣人無差別襲擊事件，親建制派團體香港政研會今（3日）舉行一個「反暴力」集會。 因7.27襲擊事件前曾與元朗白衣人握手，而被懷疑與襲擊者有染，備受非議的建制派立法會議員何君堯也出席集會。他上台發言後，並未在集會現場久留，而是在大會糾察簇擁下登上白色座駕離開。惟何的座駕多個位置車窗使用了深色茶色玻璃，懷疑違反法例。

警方稱鼓勵市民舉報

《香港01》就此向警務處查詢，警方稱鼓勵市民舉報交通違例事項，以協助警方打擊駕駛者的不負責任行為，以改善道路安全。市民可向警方提供有關事件的經過、日期、時間和地點，以及牽涉車輛的登記號碼，以協助調查。

未有被邀請的立法會議員何君堯，8月3日現身突然「希望明天」集會。（余俊亮攝）

何君堯因被懷疑與元朗襲擊事件有關聯，近日備受抨擊。雖然今次集會的發起人早前聲稱沒有邀請何君堯。惟何君堯最後仍現身，並上台發言，又與集會人一同唱歌。

發言完畢即乘車離開

元朗白衣人襲擊事件人心惶惶，何君堯今次亦沒有如現場大多數集會者一樣穿著白色上衣，但他現身仍令集會氣氛熱烈。他下台後，亦有不少集會人士上前為他打氣。不過，何就沒有停留與集會人士寒暄，而是迅速在大會糾察簇擁下，步上維園草地外一輛白色日本品牌房車，房車隨即驅動離開。

何君堯乘的座駕玻璃呈茶色，有違規之嫌。(莊恭南攝)

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車用深茶色玻璃疑違規

不過，何的座駕除了駕駛座和副駕駛座，其他包括車尾的車窗，就使用了深色茶色玻璃。根據運輸處規定，除特別註明外，所有車窗玻璃為70%；後車窗玻璃(倘若車外兩邊均配有後視鏡) 為44%，張貼任何反光物料或薄膜於車窗玻璃是違反第374A章第28(2)條規定。如車主有特殊理由需要張貼不反光的透光隔熱膜於車窗上，須填妥夾附的申請表格，然後寄回本署申請豁免，大前題是車窗透光率必須仍然符合上述規定。

劉小麗座駕曾被扣留驗車

政圈中人座駕使用茶色玻璃違規情況並非首次，立法會前議員劉小麗的座駕在2017年7月時，曾因被警方指裝上了違規的茶色玻璃，而遭扣留驗車。