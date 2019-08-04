【將軍澳遊行﹒持續更新】有商戶提早關門　警署架設水馬嚴防

反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，今日（4日）下午將有市民於將軍澳遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合，2時半出發，前往將軍澳單車館公園，已獲警方發不反對通知書。

【13:09】將軍澳廣場內有商戶貼上告示指，下午1時半後因公眾活動會關閉，亦有商戶已落閘。但仍有不少食肆、商店開門，廣場仍有大批市民；近40名聖約翰救傷隊隊員正在寶翠公園入口旁進行簡報。

【12:58】遊行起點附近的慧安商場如常營業，商場內聚集了部分黑衣，相信是遊行人士。

【12:52】集合地點寶翠公園足球場內正準備中，部分直幡已掛起，近百市民在附近等待，亦不斷有市民三五成群進入公園。聖約翰救傷隊在場戒備。

【12:48】今日科大學生會於校內舉行集會，原本科大校長史維未有答應出席，不過集會期間，他突然現身。有學生質問他會否參與今日下午舉行的將軍澳遊行，惟他表明不會出席，只稱學校會尊重學生意見。對於明日（5日）罷工，有學生問到會否追究參與的教職員，史維沒有正面回應，表示職員可請假。雖然多名學生表示仍有問題，但史維未有理會，表示之後會再對話，然後就步行離去，現場學生不滿，並高呼口號：「光復香港，時代革命。」

【12:42】九巴將於今天下午按實際情況實施改道及改站措施，預計10條路線改道及改站，3條路線暫停服務。改道及改站路線包括91M, 93K, 98A, 98C, 98D, 290, 290A, 297, 298E, 690；暫停服務包括91R, 93A, 296M；實惠早前表示會派麵包，寶琳分店職員指今日500個麵包已經派發完畢。

【12:35】警方在將軍澳隧道進入將軍澳方向設置路障。

【12:27】遊行起點寶翠公園暫未有人，只見主辦單位在整理物資；寶琳站外10多輛的士也照常等客，並未如早前建制派陣營所宣傳，每逢遊行經過區域，的士不敢前往載客的情況

【12:20】距離將軍澳遊行還有一個小時。經歷昨晚九龍各區整夜警民衝突後，翌日中午的寶琳港鐵站內大致平靜，未見人潮，惟站內等候及到站的市民中，過半人都身穿黑衣，港鐵亦派出職員在電動扶梯口旁候命，不時提醒乘客緊握扶手注意安全。

【12:15】將軍澳警署外架設水馬，而警署對面髮型屋及財務公司落閘。

【11:43】被網民針對的無綫電視，其電視城位於將軍澳。電視城未有任何特別保安措施，門口只有一位保安，他不回答任何問題。