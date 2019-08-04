【將軍澳遊行﹒直播】大會：15萬人參加遊行　寶琳站外設路障

反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，今日（4日）下午將有市民於將軍澳遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合，2時半出發，前往將軍澳單車館公園，已獲警方發不反對通知書。

【17:36】遊行發起人表示，遊行人數為15萬人，從遊行沿途的三個觀察點點算。根據義工匯報，遊行市民大多和平進行。被問及港鐵站有人設置路障的情況，發起人就表示不清楚，需要再了解，而終點單車公園的放映會就會繼續進行。遊行發起人又呼籲全香港不同市民籌組不同地區的遊行，並參與現有獲不反對通知書的集會及/或遊行。遊行發起人又表示，如政府不願意回應五大訴求，不排除再發起同類遊行及/或集會。

【17:29】主辦單位於終點單車館公園播放有關逃犯條例中，認為有傳媒偏頗報道的片段，公園內設有4塊連儂牆，並將會明日交予無綫電視。

【17:25】大會統計有15萬人參加將軍澳遊行，警方未有數字；寶琳站外有人拍攝示威者，令示威者衝上前，該人願意刪除所有示威者相片後，示威者散去。劉姓拍攝者稱屬一場誤會，因有示威者挑釁在先，自己才挑釁對方。

【17:15】寶琳站外的貿業路近百名穿黑衣人士持傘聚集，現場有數堆市民圍在一起商討。早前有市民拆去附近欄杆設置路障，貿業路兩旁的欄杆現已被拆去，暫未見警察在場。

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【17:08】另一方面，有網民稱要「光復尚德」，尚德街市大部份攤檔已提早關門。

【16:48】警方指，有示威人士於寶琳站對出新都城的貿業路拆毁路邊鐵欄，設置路障，堵塞道路，而現時情況已嚴重影響區內交通，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威人士盡快停止堵路等違法行為，示威人士在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【16:45】市民分三路前往單車公園，包括昭信路、銀澳路及培成路。

【16:43】示威者向警署掟蛋，防暴警突然衝出，現時退回警署內。

【16:28】遊行人士在寶琳北路寶寧路迴旋處繼續遊行，有人在天橋上掛起巨型「撤回惡法」及「痛心疾首」等標語。

【16:18】隊頭已到終點單車公園。

【16:16】民主黨立法會議員鄺俊宇踏單車，並經過遊行人士及單車公園一帶，在場人士向他道謝。

【16:10】有警車出現在將軍澳廣場及遊行隊伍附近，該部警車及警員隨即被報以噓聲，更有人高呼「黑社會」，隨後警車順利駛走。

【16:06】遊行人士在寶琳北路已佔據兩邊全部行車線。

【16:01】藝人葉德嫻被攝參與遊行；將軍澳英明苑有人涉嫌拍攝遊行人士大頭，有遊行人士勸止期間，該名拍攝者發難指罵遊行人士，及後部分遊行人士開雨傘遮擋鏡頭。

【15:49】經過消防局時，有消防員向群眾叫好，市民大呼「消防員加油，加人工」、「消防員好嘢，救護員好嘢」。

【15:41】馬路上的隊尾已過聖公會將軍澳基德小學；沿路有不少物資站派發能量飲料，更有熱心市民派發飯盒予遊行人士；遊行隊伍經過將軍澳警署時市民情緒高漲，高呼「香港警察 知法犯法」及發出噓聲，亦有人舉起中指。

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【15:34】警方指，集會人士於下午2時半開始遊行，遊行路線從寶翠公園出發，終點為香港單車館公園。但由於集會人數眾多，現階段整條寶豐路及部分寶琳北路行車線已被佔用。警方呼籲駕駛人士留意最新交通情況和提醒遊行人士注意安全；將軍澳區警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【15:31】有人用單車擋住道路，引導遊行人士；有一批遊行人士已走出馬路；有遊行人士在警署外噴上「黑社會」、「皇天擊殺」、「光復香港 時代革命」。

【15:26】隊頭步行至景林邨景榕樓附近時，有住戶疑似在樓上擲下液體，現場發出一聲巨響。

【15:21】到達寶琳北路後，市民分馬路、單車徑及行人路三路遊行，沿途不時叫喊口號「沒有暴動 只有暴政」。

【15:15】隊頭到達景林邨；反修例示威浪潮中，有不同旗幟和口號出現，惟今次將軍澳遊行中，有人罕有地舉起「紅黑旗」，該旗幟是無政府主義和革命馬克思主義的象徵。

【15:10】隊頭已行到將軍澳警署，大批遊行人士大呼「黑警」，曾一度走出馬路；公園入口在遊行出發約40分鐘後，仍有市民湧入，寶雅公園旁的毓雅里本來是遊行路線，但目前仍有市民不斷從該處進入公園參加遊行，遊行改用另一條路；遊行人士中，有一群帶著小孩的家長，與年輕人一起高呼「時代革命 光復香港」，現場群眾跟隨。

【15:04】因往寶琳北路的方向仍有大批市民前行起點，遊行隊伍反方向往寶康路前進，佔用寶豐路介乎貿業路、欣景路來回線，是警方提出人數過多時採取的另一條路線。

【15:02】起點寶翠公園硬地足球場絕大部分遊行人士已出發，但公園內仍有大量群眾不經足球場加入遊行隊伍。

【14:53】有人拉起「Liberate Hong Kong（讓香港自由）」的橫額，及舉起美國國旗；遊行起點人群開始散去，但仍有數百人等待出發；寶豐路市民不斷高呼「香港人加油」。

【14:45】足球場的人群幾乎沒有空間移動，遊行人士停留不動已約5分鐘，足球場外群眾則緩慢前行，但看不到隊尾。

【14:38】現場開始下毛毛細雨，不少市民打開在示威中有象徵意義的雨傘，用於抵擋雨水；有年輕人高呼「沒有暴徒只有暴政」，現場群眾隨即跟隨，改為呼喊該口號，延續數分鐘仍未停止，有年長的市民又改為「只要暴警回應」；寶豐路及貿業路交界非常擠逼，車輛難以前進，有市民高呼「睇車呀！」。

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【14:35】現場消息稱，警方在西貢往將軍澳清水灣道設路障，而寶琳路2衝鋒車已收隊，撤走路障，兩行車線回復通暢。硬地足球場太過擁擠，有市民開始倒湧回入口，再中途插入遊行隊伍。

【14:32】人群開始出發。遊行隊伍出發後，市民情緒高漲，不斷呼叫「 撤回送中惡法、撤回暴動定性，香港人加油」等口號；仍有大量市民沿寶豐路進入寶翠公園，惟人數眾多，市民被迫擠出馬路。

【14:30】大會表示，希望今日遊行平平安安，堅持不流血，不被捕，而尾站會播放「不實傳媒」的片段，讓大家知道「香港宜家發生甚麼事」。其後，出席者高呼「加油」！

【14:21】有人在足球場地面，噴上「光復香港 時代革命」字樣；大量市民仍未進入警方批出的遊行集合點寶翠公園7人硬地足球場，足球場外市民十分擁擠，寸步難行；大會作出宣布，雖然難以聽清楚宣布內容，但遠至集合點百米外的群眾仍然拍手歡呼。

【14:15】大會帶領在場人士呼叫口號，呼籲明日參與「三罷」，大會人員先叫「星期一」，出席者緊接大叫「罷工」。

【14:08】大會呼籲群眾進入硬地足球場，以便警方點算場內人數。惟目測大多數人因現場擁擠等原因，仍在球場場外停留；有中年遊行人士勸諭便衣警員不要對市民使用武力，警員表示明白，又叮囑市民「飲多啲水」。

【13:57】寶翠公園外有新民黨的橫額被撕毀；公園外涼亭新建連儂牆。

【13:49】寶翠公園入口處，大量人潮仍在湧入，沒有消散跡象，目測現場有數百人。隨著大量人潮不間斷湧入，估計現場人數即將過千。

【13:32】林卓廷表示，過往遊行經驗，是不少市民中途加入遊行，相信遊行起步後，會有更多市民參加。他又指，相信市民堅持五大訴求，相信包括明日罷工集會人士也會相當多。他又相信，將軍澳遊行後還有西環遊行，將軍澳發生衝突的可能性較低，相信是將軍澳是較年輕社區。他指，今日也見到更高比例的年輕人參與。

【13:29】民主黨立法會議員林卓廷到場；有市民帶備紙皮，用作流動連儂牆；大會用擴音器通知，可進入硬地足球場集合。

【13:23】遊行起步點聚集越來越多人，更多的黑衣人潮也從寶翠公園入口湧入。現場少見組織和政黨旗幟，家長聯盟是少數組織之一；有遊行人士派發宣傳罷工的單張，並不斷高呼「星期一」，有聚集的群眾高呼「罷工」回應。

【13:14】調景嶺曾為親國民黨人士聚居地區之一，有示威者帶同及揮動代表中華民國的清天白日滿地紅旗；距離集會開始不足15分鐘，寶翠公園內已聚集數百人。

【13:09】將軍澳廣場內有商戶貼上告示指，下午1時半後因公眾活動會關閉，亦有商戶已落閘。但仍有不少食肆、商店開門，廣場仍有大批市民；近40名聖約翰救傷隊隊員正在寶翠公園入口旁進行簡報。

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【12:58】遊行起點附近的慧安商場如常營業，商場內聚集了部分黑衣，相信是遊行人士。

【12:52】集合地點寶翠公園足球場內正準備中，部分直幡已掛起，近百市民在附近等待，亦不斷有市民三五成群進入公園。聖約翰救傷隊在場戒備。

【12:48】今日科大學生會於校內舉行集會，原本科大校長史維未有答應出席，不過集會期間，他突然現身。有學生質問他會否參與今日下午舉行的將軍澳遊行，惟他表明不會出席，只稱學校會尊重學生意見。對於明日（5日）罷工，有學生問到會否追究參與的教職員，史維沒有正面回應，表示職員可請假。雖然多名學生表示仍有問題，但史維未有理會，表示之後會再對話，然後就步行離去，現場學生不滿，並高呼口號：「光復香港，時代革命。」

【12:42】九巴將於今天下午按實際情況實施改道及改站措施，預計10條路線改道及改站，3條路線暫停服務。改道及改站路線包括91M, 93K, 98A, 98C, 98D, 290, 290A, 297, 298E, 690；暫停服務包括91R, 93A, 296M；實惠早前表示會派麵包，寶琳分店職員指今日500個麵包已經派發完畢。

【12:35】警方在將軍澳隧道進入將軍澳方向設置路障。

【12:27】遊行起點寶翠公園暫未有人，只見主辦單位在整理物資；寶琳站外10多輛的士也照常等客，並未如早前建制派陣營所宣傳，每逢遊行經過區域，的士不敢前往載客的情況

【12:20】距離將軍澳遊行還有一個小時。經歷昨晚九龍各區整夜警民衝突後，翌日中午的寶琳港鐵站內大致平靜，未見人潮，惟站內等候及到站的市民中，過半人都身穿黑衣，港鐵亦派出職員在電動扶梯口旁候命，不時提醒乘客緊握扶手注意安全。

【12:15】將軍澳警署外架設水馬，而警署對面髮型屋及財務公司落閘。

【11:43】被網民針對的無綫電視，其電視城位於將軍澳。電視城未有任何特別保安措施，門口只有一位保安，他不回答任何問題。