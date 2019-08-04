【將軍澳遊行﹒直播】將軍澳站外數百人佔路　有人成功拆交通燈

反對修訂《逃犯條例》風波持續近兩個月，今日（4日）下午將有市民於將軍澳遊行，遊行隊伍下午1時半於寶翠公園集合，2時半出發，前往將軍澳單車館公園，已獲警方發不反對通知書。

【20:21】將軍澳廣場附近示威者留意到，有警車在示威者防線前兜圈，大批示威者緊張，緊急加固防線。

【20:09】現場消息指，便衣警員曾在附近天橋拍攝，後被發現遭到居民驅趕，後改到附近停車場拍攝，再被市民指罵，示威者以鐳射燈干擾對方。

【20:06】現場消息指，示威者佔據天晉、將軍澳廣場之間十字路口，是為阻止寶琳前來增援的警員。

【19:59】示威者開雨傘，遮擋交通燈，試圖拆除該交通燈，及後交通燈被拆除，群眾歡呼。另一交通燈也故障。

【19:55】數百名示威者在將軍澳站外的天晉和將軍澳廣場之間的十字路口聚集。人群佔據馬路，有人在馬路上圍坐，附近的牆壁被噴上「時代革命 光復香港」。

【19:43】數輛警車突然從將軍澳警署內駛岀離開。

【19:12】警方表示，經原定遊行路線參與遊行人數為2.7萬；有大量黑衣人離開單車館；將軍澳站亦有數百人在Popcorn商場對開十字路口。

【18:55】大會宣布播映會結束，現場市民逐漸往地鐵站方向散去。

【18:43】單車館公園內的遊行人士明顯減少，但仍有數百人休息及觀看播映片段，氣氛相當平和，回收站亦開始撤離。

【18:37】有警員從警署平台探頭張望，被示威者叫罵，也有街坊模樣的中年人怒罵警員「x縮」。

【18:35】將軍澳警署外尚餘少數黑色上衣的示威者，但大多站在行人路。附近有警號聲傳來，有人不斷大叫「有狗車啊」。

【18:20】示威者持續投擲磚塊後，有人高呼「be water」然後開始散開。

【18:10】警方發聲明，指大批聚集在將軍澳警署外的激進示威者，向警署投擲硬物，毁壞警署多扇玻璃窗，嚴重威脅在場人士的人身安全，因應現場情況，警方將於短時間內驅散示威者，呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，警方又對示威者一切暴力行為予以譴責。

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將軍澳警署多塊玻璃碎裂。（李澤彤攝）

【18:00】大批示威者在將軍澳警署聚集，有穿著黑衣的示威者不斷向警署扔擲雜物、磚頭、雞蛋等，並以雷射燈照射警署外牆，警署多塊玻璃碎裂。警方發聲明指有示威者在將軍澳警署外聚集，塗污建築物並向警署投擲雜物，警告示威者必需立即停止違法行為，和平離開。

【17:36】遊行發起人表示，遊行人數為15萬人，從遊行沿途的三個觀察點點算。根據義工匯報，遊行市民大多和平進行。被問及港鐵站有人設置路障的情況，發起人就表示不清楚，需要再了解，而終點單車公園的放映會就會繼續進行。遊行發起人又呼籲全香港不同市民籌組不同地區的遊行，並參與現有獲不反對通知書的集會及/或遊行。遊行發起人又表示，如政府不願意回應五大訴求，不排除再發起同類遊行及/或集會。

【17:32】有大批遊行人士在基督教宣道會宣基中學聚集，並在校外製作連儂牆。現場消息指，該校校長早前加入兒童事務委員會，當中委員會有八成人支持成立獨立調查委員會，惟校長是其餘兩成未有表態支持的人士。現場約有50人聚集，有該校舊生指，他們並非要包圍學校，大部人聚集在此只希望在連儂牆表達意見。

【17:29】主辦單位於終點單車館公園播放有關逃犯條例中，認為有傳媒偏頗報道的片段，公園內設有4塊連儂牆，並將會明日交予無綫電視。

【17:25】大會統計有15萬人參加將軍澳遊行，警方未有數字；寶琳站外有人拍攝示威者，令示威者衝上前，該人願意刪除所有示威者相片後，示威者散去。劉姓拍攝者稱屬一場誤會，因有示威者挑釁在先，自己才挑釁對方。

【17:15】寶琳站外的貿業路近百名穿黑衣人士持傘聚集，現場有數堆市民圍在一起商討。早前有市民拆去附近欄杆設置路障，貿業路兩旁的欄杆現已被拆去，暫未見警察在場。

有穿著黑衣的示威者不斷向警署扔擲雜物、磚頭、雞蛋等。（李澤彤攝）

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【17:08】另一方面，有網民稱要「光復尚德」，尚德街市大部份攤檔已提早關門。

【16:48】警方指，有示威人士於寶琳站對出新都城的貿業路拆毁路邊鐵欄，設置路障，堵塞道路，而現時情況已嚴重影響區內交通，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威人士盡快停止堵路等違法行為，示威人士在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利。警方呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

【16:45】市民分三路前往單車公園，包括昭信路、銀澳路及培成路。

【16:43】示威者向警署掟蛋，防暴警突然衝出，現時退回警署內。

【16:28】遊行人士在寶琳北路寶寧路迴旋處繼續遊行，有人在天橋上掛起巨型「撤回惡法」及「痛心疾首」等標語。

【16:18】隊頭已到終點單車公園。

【16:16】民主黨立法會議員鄺俊宇踏單車，並經過遊行人士及單車公園一帶，在場人士向他道謝。

【16:10】有警車出現在將軍澳廣場及遊行隊伍附近，該部警車及警員隨即被報以噓聲，更有人高呼「黑社會」，隨後警車順利駛走。

【16:06】遊行人士在寶琳北路已佔據兩邊全部行車線。

【16:01】藝人葉德嫻被攝參與遊行；將軍澳英明苑有人涉嫌拍攝遊行人士大頭，有遊行人士勸止期間，該名拍攝者發難指罵遊行人士，及後部分遊行人士開雨傘遮擋鏡頭。

【15:49】經過消防局時，有消防員向群眾叫好，市民大呼「消防員加油，加人工」、「消防員好嘢，救護員好嘢」。

【15:41】馬路上的隊尾已過聖公會將軍澳基德小學；沿路有不少物資站派發能量飲料，更有熱心市民派發飯盒予遊行人士；遊行隊伍經過將軍澳警署時市民情緒高漲，高呼「香港警察 知法犯法」及發出噓聲，亦有人舉起中指。

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【15:34】警方指，集會人士於下午2時半開始遊行，遊行路線從寶翠公園出發，終點為香港單車館公園。但由於集會人數眾多，現階段整條寶豐路及部分寶琳北路行車線已被佔用。警方呼籲駕駛人士留意最新交通情況和提醒遊行人士注意安全；將軍澳區警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

【15:31】有人用單車擋住道路，引導遊行人士；有一批遊行人士已走出馬路；有遊行人士在警署外噴上「黑社會」、「皇天擊殺」、「光復香港 時代革命」。

【15:26】隊頭步行至景林邨景榕樓附近時，有住戶疑似在樓上擲下液體，現場發出一聲巨響。

【15:21】到達寶琳北路後，市民分馬路、單車徑及行人路三路遊行，沿途不時叫喊口號「沒有暴動 只有暴政」。

【15:15】隊頭到達景林邨；反修例示威浪潮中，有不同旗幟和口號出現，惟今次將軍澳遊行中，有人罕有地舉起「紅黑旗」，該旗幟是無政府主義和革命馬克思主義的象徵。

【15:10】隊頭已行到將軍澳警署，大批遊行人士大呼「黑警」，曾一度走出馬路；公園入口在遊行出發約40分鐘後，仍有市民湧入，寶雅公園旁的毓雅里本來是遊行路線，但目前仍有市民不斷從該處進入公園參加遊行，遊行改用另一條路；遊行人士中，有一群帶著小孩的家長，與年輕人一起高呼「時代革命 光復香港」，現場群眾跟隨。

【15:04】因往寶琳北路的方向仍有大批市民前行起點，遊行隊伍反方向往寶康路前進，佔用寶豐路介乎貿業路、欣景路來回線，是警方提出人數過多時採取的另一條路線。

【15:02】起點寶翠公園硬地足球場絕大部分遊行人士已出發，但公園內仍有大量群眾不經足球場加入遊行隊伍。

【14:53】有人拉起「Liberate Hong Kong（讓香港自由）」的橫額，及舉起美國國旗；遊行起點人群開始散去，但仍有數百人等待出發；寶豐路市民不斷高呼「香港人加油」。

【14:45】足球場的人群幾乎沒有空間移動，遊行人士停留不動已約5分鐘，足球場外群眾則緩慢前行，但看不到隊尾。

【14:38】現場開始下毛毛細雨，不少市民打開在示威中有象徵意義的雨傘，用於抵擋雨水；有年輕人高呼「沒有暴徒只有暴政」，現場群眾隨即跟隨，改為呼喊該口號，延續數分鐘仍未停止，有年長的市民又改為「只要暴警回應」；寶豐路及貿業路交界非常擠逼，車輛難以前進，有市民高呼「睇車呀！」。

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【14:35】現場消息稱，警方在西貢往將軍澳清水灣道設路障，而寶琳路2衝鋒車已收隊，撤走路障，兩行車線回復通暢。硬地足球場太過擁擠，有市民開始倒湧回入口，再中途插入遊行隊伍。

【14:32】人群開始出發。遊行隊伍出發後，市民情緒高漲，不斷呼叫「 撤回送中惡法、撤回暴動定性，香港人加油」等口號；仍有大量市民沿寶豐路進入寶翠公園，惟人數眾多，市民被迫擠出馬路。

【14:30】大會表示，希望今日遊行平平安安，堅持不流血，不被捕，而尾站會播放「不實傳媒」的片段，讓大家知道「香港宜家發生甚麼事」。其後，出席者高呼「加油」！

【14:21】有人在足球場地面，噴上「光復香港 時代革命」字樣；大量市民仍未進入警方批出的遊行集合點寶翠公園7人硬地足球場，足球場外市民十分擁擠，寸步難行；大會作出宣布，雖然難以聽清楚宣布內容，但遠至集合點百米外的群眾仍然拍手歡呼。

【14:15】大會帶領在場人士呼叫口號，呼籲明日參與「三罷」，大會人員先叫「星期一」，出席者緊接大叫「罷工」。

【14:08】大會呼籲群眾進入硬地足球場，以便警方點算場內人數。惟目測大多數人因現場擁擠等原因，仍在球場場外停留；有中年遊行人士勸諭便衣警員不要對市民使用武力，警員表示明白，又叮囑市民「飲多啲水」。

【13:57】寶翠公園外有新民黨的橫額被撕毀；公園外涼亭新建連儂牆。

【13:49】寶翠公園入口處，大量人潮仍在湧入，沒有消散跡象，目測現場有數百人。隨著大量人潮不間斷湧入，估計現場人數即將過千。

【13:32】林卓廷表示，過往遊行經驗，是不少市民中途加入遊行，相信遊行起步後，會有更多市民參加。他又指，相信市民堅持五大訴求，相信包括明日罷工集會人士也會相當多。他又相信，將軍澳遊行後還有西環遊行，將軍澳發生衝突的可能性較低，相信是將軍澳是較年輕社區。他指，今日也見到更高比例的年輕人參與。

【13:29】民主黨立法會議員林卓廷到場；有市民帶備紙皮，用作流動連儂牆；大會用擴音器通知，可進入硬地足球場集合。

【13:23】遊行起步點聚集越來越多人，更多的黑衣人潮也從寶翠公園入口湧入。現場少見組織和政黨旗幟，家長聯盟是少數組織之一；有遊行人士派發宣傳罷工的單張，並不斷高呼「星期一」，有聚集的群眾高呼「罷工」回應。

【13:14】調景嶺曾為親國民黨人士聚居地區之一，有示威者帶同及揮動代表中華民國的清天白日滿地紅旗；距離集會開始不足15分鐘，寶翠公園內已聚集數百人。

【13:09】將軍澳廣場內有商戶貼上告示指，下午1時半後因公眾活動會關閉，亦有商戶已落閘。但仍有不少食肆、商店開門，廣場仍有大批市民；近40名聖約翰救傷隊隊員正在寶翠公園入口旁進行簡報。

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【12:58】遊行起點附近的慧安商場如常營業，商場內聚集了部分黑衣，相信是遊行人士。

【12:52】集合地點寶翠公園足球場內正準備中，部分直幡已掛起，近百市民在附近等待，亦不斷有市民三五成群進入公園。聖約翰救傷隊在場戒備。

【12:48】今日科大學生會於校內舉行集會，原本科大校長史維未有答應出席，不過集會期間，他突然現身。有學生質問他會否參與今日下午舉行的將軍澳遊行，惟他表明不會出席，只稱學校會尊重學生意見。對於明日（5日）罷工，有學生問到會否追究參與的教職員，史維沒有正面回應，表示職員可請假。雖然多名學生表示仍有問題，但史維未有理會，表示之後會再對話，然後就步行離去，現場學生不滿，並高呼口號：「光復香港，時代革命。」

【12:42】九巴將於今天下午按實際情況實施改道及改站措施，預計10條路線改道及改站，3條路線暫停服務。改道及改站路線包括91M, 93K, 98A, 98C, 98D, 290, 290A, 297, 298E, 690；暫停服務包括91R, 93A, 296M；實惠早前表示會派麵包，寶琳分店職員指今日500個麵包已經派發完畢。

【12:35】警方在將軍澳隧道進入將軍澳方向設置路障。

【12:27】遊行起點寶翠公園暫未有人，只見主辦單位在整理物資；寶琳站外10多輛的士也照常等客，並未如早前建制派陣營所宣傳，每逢遊行經過區域，的士不敢前往載客的情況

【12:20】距離將軍澳遊行還有一個小時。經歷昨晚九龍各區整夜警民衝突後，翌日中午的寶琳港鐵站內大致平靜，未見人潮，惟站內等候及到站的市民中，過半人都身穿黑衣，港鐵亦派出職員在電動扶梯口旁候命，不時提醒乘客緊握扶手注意安全。

【12:15】將軍澳警署外架設水馬，而警署對面髮型屋及財務公司落閘。

【11:43】被網民針對的無綫電視，其電視城位於將軍澳。電視城未有任何特別保安措施，門口只有一位保安，他不回答任何問題。