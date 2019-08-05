【8.5罷工．直播】林鄭：示威者「將香港推冧」　有人揚言搞革命

市民今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會。大批示威者早上7時左右在各個港鐵站開始不合作運動癱瘓港鐵服務。除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工；由於有航空公司工會響應，航機大受影響，截至凌晨4時半，已有170班來港及離港航班取消。 特首辦今早8時35分公布，特首林鄭月娥將於早上10時聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於特首辦見記者，是她於上月底就中聯辦遭衝擊後，兩周後再次會見記者。

【10:25】林鄭稱，並非未有回應市民就修例不滿。她稱已「暫緩」、「完全停止」等，已是徹底地回應。她又稱，已由監警會負責處理修例引發的風波，相信監警會會調查一系列示威及投訴。她特別提及，事件已變質，是挑戰國家主權，將香港推冧、玉石俱焚，以修例為藉口令香港產生嚴峻局面，如縱容暴力，更難解決事件。

林鄭又表示，示威者以恐嚇、欺凌方法，令她未能出席公開場合。被問及她會否辭職，她直言現時要「謹守崗位」。

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【10:19】陳茂波指，因外圍經濟及示威影響，本地零售界因此受損。GDP及出口均下跌，經濟或會面臨衰退。

【10:17】張建宗表示，明白有不少僱員因交通情況未能上班，希望僱主包容。醫院暫時未受影響。

【10:13】林鄭月娥表示，示威者過去一兩星期的暴力和破壞行為不停升級， 例如堵塞車門、四出圍堵隧道、包圍警署、對持不同意見的市民作出恐嚇。林鄭強調以上都是非常嚴重的罪行。她又指有部份極端分子令返修例運動變質，有人揚言要搞革命、光復香港，又提到有示威者將國旗拆下掉進海的行為，是嚴重挑戰國家主權的行為。

林鄭月娥表示，明白市民對政府有不滿，但呼籲大家想一想，是否要押上700萬人的民生作代價。她指社會現時不安全不穩定，形容這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。

對於今日三罷行動，林鄭表示政府一直有密切注視情況，強調無論示威者有什麼政治訴求，都不應該阻礙其他想上班的市民，「好多打工仔都係手停口停」，她指示威者癱瘓交通的不合作運動，等同打爛別人飯碗。

林鄭指，由於事態正急速發展並擴散到各行各業，警方由今日開始會每日舉行記者會，政府部門亦會按需要舉行跨部門新聞發布會，首場跨部門發佈會將於今日下午舉行。

【10:07】除了林鄭、張建宗及陳茂波、6名局長亦有到場，包括公務員事務局局長羅智光、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始、署理勞工及福利局局長徐英偉、保安局局長李家超及運輸及房屋局局長陳帆。