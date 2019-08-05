【罷工直播】黑、白衣人荃灣黑夜狂奔惡戰　記者睹白衣人頭破血流

反《逃犯條例》修訂運動全港遍地開花，金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田和荃灣均於今日（5日）下午1時開始反修例及罷工集會，另外屯門集會於下午3時開始。網民呼籲響應罷工的人士可以參加各區的集會。七區中屯門、金鐘、黃大仙、旺角、大埔及沙田均獲警方發出不反對通知書，荃灣未有提出申請。《香港01》記者現場直擊北角、深水埗、荃灣和旺角的實況。 其中在深水埗，約在晚上九時四十分，一名采風電影有限公司攝影師頭部被催淚彈擊中，眼部和面部被玻璃插中，眼部流血，其後防暴警向受傷記者方向推撞，其中有大公報記者等傳媒要求警方不要向受傷記者，最終該名大公報記者被捕。警方指事件屬一場誤會，該大公記者在10時15分獲釋。 而在晚上十一時，大批身穿藍衣和白衣、手持木棍等武器的大漢，突然從川龍街跑出沙咀道並追打黑衣示威者，示威者見狀以武器還擊，場面非常混亂，警方在半小時後到場。

深水埗現場實況

+ 28 + 27 + 26

【深水埗現場】有攝影師被催淚彈擊中 速龍小隊清場

【2324】有居於長沙灣道、欽州街的居民從樓上向警方大叫：「聽日仲要返工㗎，收隊啦！」另有居民怒斥：「唔好射上嚟呀！」在場示威者撐起雨傘並蹲下，雙方仍處於對峙中。

【2302】警方防線前進至長沙灣道及欽州街交界，示威者則退至福華街及欽州街交界，雙方對峙中，警方不斷用擴音器警告示威者在參與非法集結，要求立即離開，約有逾百名未有穿戴防護用具的街坊圍觀。十分鐘後，在長沙灣政府合署對出，警方與示威者對峙期間，附近有市民叫囂，速龍小隊警員突然衝入人群拘捕該名男子，並帶到防線後押後。

【2258】有示威者在深水埗高呼「光復香港，時代革命」，有持咪警員回應：「革你條命」。

【2257】警方防線推近至長沙灣道、欽洲街十字路口，並不斷向示威者作出警告。

【2250】速龍小隊在汝州街佈防，未有進一步行動，期間在路邊搜查示威者遺留下的物品，包括泳鏡、衣物等，但未有取走。亦有街坊向警員慰問，問及：「食飯未呀？哩度都冇人啦，點解仲未走得？」警員答：「從今朝食完就未食過。」

【2241】手持盾牌的防暴警向示威者方向高呼：「返屋企呀！曱甴！」速龍小隊則一度向汝州街推進，並作出進攻隊式，惟街內沒有示威者，只有數十名沒有戴防護用具的街坊圍觀。約2分鐘後，警員脫下裝備，稍作休息。

【2233】 部分速龍小隊突轉向汝州街清場，有在場街坊稱街內都是居民，沒有示威者，大叫警方不要開槍，不少街坊「看熱鬧」，沒有配戴任何護具，但向警員鼓勵加油：「阿sir辛苦！」

【2231】速龍小隊向長沙灣道方向清場，並施放另一波催淚彈。

【2228】警方在西九龍中心外舉起黑旗，警告將會再施放催淚彈，警員要求在汝州街的記者返回行人路，又指即將清場，呼籲深水埗居民關窗。

【2218】警方向旁觀的市民呼籲，稱：「圍觀市民快啲離開呀，你哋後邊有暴徒，會整親你哋。」在場市民即高叫：「無暴徒！無暴徒！」不願離開。

【2215】警方指事件屬一場誤會，大公報記者在10時15分獲釋。該名記者獲釋後接受訪問，並向在場記者展示傷勢，他頭部和頸部受傷。

【2155】現場保護受傷記者的大公報記者被警方拘捕，他被捕高呼時：「我保護行家，我冇做錯！」

【2152】受傷記者登上救護車。

【2145】 速龍小隊突然將防線向前推，並向基隆街發射催淚彈，在場市民及記者即大叫：「有傷者救緊，唔好開槍！」、「你哋打傷咗記者呀！」速龍小隊一度舉槍，並不斷推進，近乎撞傷急救中傷者。在場記者要求警察不要向傷者方向推進，有防暴警嘗試制服記者，有記者要求與現場指揮官對話。

【2140】深水埗一度平靜下去，惟警方在深水埗警署高處施放近十枚催淚彈，現場有記者的頭部被催淚彈擊中，眼部流血，據現場記者了解時，受傷記者是來自采風電影有限公司的攝影師。根據網上資料，「采風電影有限公司」於2004年成立，屬於非牟利電影藝術團體，一直推動香港紀錄片藝術及文化，記錄社會變遷及現況。

【2123】 近百名示威者及市民聚集在長沙灣道及欽州街十字路口，商討去向，現場有示威者稱，將於晚上九時半撤退深水埗，前往南昌站。

【2119】 現場有約50名示威者暫時稱，經長沙灣轉至南昌。

【2115】 警方暫停發射催淚彈約10分鐘，示威者陸續再聚回西九龍中心對出，並不時大叫：「黑社會！」

【2113】有示威者在荔枝角道縱火，其他人取來滅火筒撲熄

【2108】有救護車到，救護員進入西九龍中心。

【2106】警方向荔枝角道示威者發射催淚彈

【2105】 有警員站在警署天台位置，另有警員疑在二樓位置向外發射催淚彈。

【2054】 示威者防線退至欽州街及汝州街交界，警方再度發射約2枚催淚彈，示威者向基隆街及汝州街方向散去。期間有示威者嘗試推垃圾車，內裝有雜務，向警署方向跑去。

【2048】示威者以雷射燈向深水埗警署照射，疑似有警員從警署窗口向外發射催淚彈。期間示威者高舉雨傘並蹲下身。

【2044】在深水埗警署，有警員不斷向西九龍中心方向發射催淚彈，期間有催淚彈射入基隆街，並疑似有火花濺上住宅。示威者不停後退，並不斷用水熄滅催淚煙，有示威者大聲叫附近民居關窗。

【2040】 在深水埗警署附近，不停向示威者方向發射催淚彈

【2036】警方在深水埗施放催淚彈，在西九龍中心外的示威者後退。

【2028】警方在深水埗施放催淚彈。

【2025】另一邊廂，深水埗站內約有近百名黑衣人聚集，他們稱從尖沙嘴到深水埗，仍在商量下一步行動。

荃灣現場實況

+ 8 + 7 + 6

【荃灣現場】白衣人與示威者街頭互毆

【2340】沙咀道現已重新通車，大批市民在大鴻輝商場外圍觀。

【2322】警車到場

【2310】有《香港01》記者在現場目擊一名傷者受傷，傷口非常深，未知為何受，而現場有人不斷高呼「有刀」。

【2301】大批身穿藍衣和白衣、手持木棍等武器的大漢，突然追出沙咀道並追打示威者，示威者見狀手持武器還擊，場面非常混亂。一名白衣人「落單」後被情緒激動的示威者圍毆，頭部和臉部浴血。

【2128】在事發現場兆和街，一大攤血漬遺留在地上。

【2020】記者在荃灣大河道目擊十多名身穿「我❤香港」藍色衫人士，拆走示威者設置的路障，示威者大聲呼喝趕走藍衫人士，其間有一名示威者受傷，現場消息指是被藍衫人士擊傷。

北角現場實況

+ 8 + 7 + 6

【北角現場】多名持藤條男子在北角聚集 與示威者爆衝突

【2340】防暴警察在北角英皇道以非法集結罪名拘捕兩男一女，暫時未知被捕人士是示威者還是圍觀市民。

【2325】防暴警在北角清場，多名沒有裝備、身穿「街坊裝」的人被搜身，其中一名男子被警方要求交出電話，男子拒絕，防暴警質疑：「你點證明到部電話係你？」

【2150】在英皇道，不斷有人高處扔擲雜物，包括玻璃樽，在場人士呼籲沒有頭盔的記者不要在英皇道行走。

【2034】北角方面，據指與黑衣示威者毆鬥的白衣人，走進北角一座大廈之內。而現場中，香港第一青年會義工團會址的玻璃被砸碎。

【2020】有居民向在場記者表示，有手持藤條、木棍的大漢在明園西街追打黑衣示威者至英皇道電車路，不過示威者人數眾多，大漢被擊退，其後避走至大廈內，網上亦有多條片段可見雙方打鬥畫面。人民力量立法會議員陳志全到場跟進事件。有人從高處向明園西街丟下光管，光管玻璃散落一地

【2018】警察方表示，北角警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務，市民如有緊急事故，請致電九九九。



【2000】英皇道已被示威者佔據，有人從高處向大街掟玻璃樽。

【1950】本身佔據銅鑼灣的示威者正往北角方向前進，陸續抵達北角。約在晚上七時半，有十數名手持木棍、藤條、竹枝等武器的大漢，在北角明園西街聚集。

旺角現場實況

+ 5 + 4 + 3

【旺角現場】多次施放催淚彈 示威者燃燒雜物

【2345】在旺角惠豐中心外，有示威者燃燒雜物。

【2343】防暴警察在彌敦道施放多枚催淚彈，並不斷揮動警棍，以長盾向居民及記者方向推進。其間一名外籍記者不斷被長盾推進，其涼鞋也幾乎鬆脫，該名記者高舉記者證，街坊也不斷說「記者記者」，有警員見記者正在拍攝，主動上前慰問，舉起「ok?」手勢問及記者情況，但記者欲上前再被擋。

【2338】防暴警察目前推進至商場T.O.P外，不斷敲打圓盾，現場所見，地下留有火種。

【2335】 警方在旺角再次施放催淚彈。

【2255】 彌敦道及太子道西均有防暴警察，其後有數十名持圓盾的軍裝警員從警署太子道西出口離開，但並非向示威者方向推進，反走向運動場道方向。

【2240】防暴警察曾多次在彌敦道施放催淚彈，但前方數百米均沒有示威者。其後防暴警察不斷往深水埗方向後退。

【2233】警方在旺角警署高舉黑旗，其後施放多枚催淚彈。

【2224】示威者不斷在旺角警署外高呼「X你老母」，並拆鐵欄封路。其後防暴警察已走出警署、一字排開、持長盾戒備。

示威者轉戰北角。（李偉欣攝）

十數名手持木棍、藤條、竹枝等武器的大漢，在北角明園西街聚集。（鄭達鴻facebook）

陳志全（右一）在北角跟進事件。（張美華攝）

金鐘示威者轉戰銅鑼灣後前往北角

【19:30】大批轉戰銅鑼灣的示威者正打算經天后和炮台山方向前往北角。

【18:57】四架警車駛離旺角警署，由太子向旺角東方向駛去。部分防暴警察返回警署內，另有約30名防暴警察從警署對出步行、過馬路返回警署內。

【18:55】有中年男士於銅鑼灣SOGO對出，與在場黑衣年青人發生口角，在場人士高呼「返大灣區啦你！」該中年男士便離去。

【18:53】旺角警署外圍加強防禦，加設「蚊帳」，並有約30名警員手持盾牌、警棍等，途徑運動場道。

【18:45】大批人士佔據軒尼詩道，有市民派發水及食物。

示威者佔領銅鑼灣情況

+ 2

【18:43】銅鑼灣站有大批黑衣人。

【18:41】旺角警署外暫時平靜，4架警車停泊，期間約十名防暴警察下車返回警署內。而警署已落閘。

【18:33】示威者再到紅隧快閃阻塞。

【18:25】衞生署宣布，鑑於部分地區的情況，灣仔牙科診所、油麻地牙科診所今日（八月五日）的夜診服務將會暫停，已預約的夜診病人將獲安排另約診症時間。

【17:52】中西區民政諮詢中心已提早停止服務；康樂及文化事務署宣布，由於多區有大型群眾活動，中西區堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、香港公園體育館、香港壁球中心、中山紀念公園體育館、上環體育館、石塘咀體育館、士美非路體育館、中山紀念公園足球場、香港大會堂及上環文娛中心；油尖旺區九龍公園體育館、九龍公園游泳池、花園街體育館、界限街一號體育館、界限街二號體育館、官涌體育館、界限街遊樂場足球場、花園街公共圖書館、香港文化中心及油麻地戲院已提早關閉。

【17:44】西區警署外，有數名警員手持盾牌在場戒備；有超過10輛警車停泊在干諾道西對出，部份警車內，有數名防暴警在內戒備。

【17:40】有示威者往尖沙嘴警署丟雜物，警署內仍有大批防暴警察戒備及舉黑旗，在警察及示威者之間，有不少拖旅行箱的遊客及巴士經過。

【17:36】海富橋上，防暴警員在圍著政總的水馬後曾揮棍，大批市民爭相離開。

【17:32】尖沙嘴警署出橙旗，再施放三枚催淚彈。

【17:23】尖沙嘴警署出黑旗，防暴警察衝出尖沙嘴警署後，施放數枚催淚彈後，又退回警署。

【17:18】夏愨道東西行線現時仍有大批市民聚集，天橋上亦有不少市民停留，大部分穿黑衣的市民都沒有任何裝備，只帶上一個人口罩，現場不時傳出運送頭盔、手套等口號；警方在海富中心及印尼國家銀行外接連發放兩枚催淚煙。

+ 4 + 3 + 2

+ 12 + 11 + 10

+ 10 + 9 + 8

【17:08】警方指，大批示威者聚集於金鐘一帶，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，並衝擊政府總部。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。

【17:02】警方舉橙旗，發放橡膠子彈；警方放催淚彈上遠東金融中心天台。

【17:00】旺角遊行隊頭去到尖沙嘴警署對出，大批防暴警察曾一度與示威者對峙，期間曾揮動警棍及舉槍，其後又退回警署。示威者在彌敦道再設防線，沒有再往尖沙嘴前進。

【16:50】添馬公園集會繼續進行，立法會示威區外有市民派發眼罩、口罩、保鮮紙、手袖等物資，氣氛未見緊張。有市民開始配戴頭盔、豬嘴。現場所見，立法會附近一帶有大量市民聚集，大部分人沒有配戴裝備；物資站負責人要求在場人士協助拿走些物資，慎防躲避時未能運走物資，公民黨立法會議員陳淑莊亦在物資站協助。

【16:41】有示威者以鐵欄製成路障，及後再放2枚催淚彈；部分示威者則步行至上環。

【16:35】彌敦道花園酒家職員把鐵牌收走，道路上橫設竹支陣，示威者需俯身通過，稍為狼狽。

【16:30】夏愨道已舉黑旗，隨即放了3枚催淚彈。

【16:27】旺角麥花臣球場下午有「三罷」集會，但其後示威者先佔據洗衣街及奶路臣街，繼而再次佔據彌敦道，大批示威者正向尖沙嘴方向前進，途中有示威者拆鐵欄，油麻地吉野家再現連儂牆。

【16:17】有警員持長盾，由政府總部走出；警察於夏愨道舉黃旗。

【16:00】有市民爬上鐵欄，以黑色油漆將閉路電視噴黑。

【15:53】在金鐘的示威者表示，會前赴西環。

【15:06】警方指，下午3時，聚集於金鐘一帶的示威者，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意最新交通情況。

+ 12 + 11 + 10

【14:27】香港眾志秘書長黃之鋒指，林鄭今早發言根本沒有提供解決方法，認為現時林鄭只是不斷譴責，批評市民對林鄭的譴責感到盲目，認為林鄭現時只重覆2014年雨傘運動那一套，只懂批評一小撮人為暴力人士。

【14:14】一名學生在上台發言，自稱是第一次參加這類型的集會。他說，之前參加了港台舉辦的政壇新秀訓練班，當時被立法會前主席曾鈺成說服，對修訂《逃犯條例》既不支持亦不反對。不過，他眼見最近警察有濫捕的情況出現，認為不可以助長這種風氣，故決定走出來，參與罷工集會；有出席集會不願上鏡的法律界人士指，林鄭月娥根本沒有聆聽任何人的意見，她為何不講「撤回」及解釋什麼原因不成立獨立調查委員會，而且警方濫權問題一直沒獲正視。

【13:48】集會申請人、香港眾志周庭宣讀七區集會聲明。她表示，香港在「反送中」運動中創造了不少歷史，包括100萬、200萬人遊行等，即使政權用不同方式散布白色恐怖，但香港人仍願意走出來罷工，展現港人爭取民主自由的決心。

【13:43】職工盟主席吳敏兒在台上發言，由於今次是政治罷工，而非經濟罷工，故此不受僱傭條例保障，但參與者毋須擔心。

【13:33】台上主持高呼「反送中」，在場市民歡呼，市民差不多站滿整個添馬公園。在添馬公園兩旁，連儂牆再現。

【12:59】由於現場集會人士不多，大會宣布13:30才開始。