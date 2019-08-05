【8.5罷工．直播】轉戰北角　大批穿白衣者與近百示威者街頭互毆

反《逃犯條例》修訂運動全港遍地開花，金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田和荃灣均於今日（5日）下午1時開始反修例及罷工集會，另外屯門集會於下午3時開始。網民呼籲響應罷工的人士可以參加各區的集會。七區中屯門、金鐘、黃大仙、旺角、大埔及沙田均獲警方發出不反對通知書，荃灣未有提出申請。

陳志全（右一）在北角跟進事件。（張美華攝）

多名持藤條男子在北角聚集 與示威者爆衝突

【2034】北角方面，據指與黑衣示威者毆鬥的白衣人，走進北角一座大廈之內。而現場中，香港第一青年會義工團會址的玻璃被砸碎。

【2028】警方在深水埗施放催淚彈。

【2025】另一邊廂，深水埗站內約有近百名黑衣人聚集，他們稱從尖沙嘴到深水埗，仍在商量下一步行動。

【2020】有居民向在場記者表示，有手持藤條、木棍的大漢在明園西街追打黑衣示威者至英皇道電車路，不過示威者人數眾多，大漢被擊退，其後避走至大廈內，網上亦有多條片段可見雙方打鬥畫面。人民力量立法會議員陳志全到場跟進事件。有人從高處向明園西街丟下光管，光管玻璃散落一地

【2018】警察方表示，北角警署報案室現已暫停服務，呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務，市民如有緊急事故，請致電九九九。



【2000】英皇道已被示威者佔據，有人從高處向大街掟玻璃樽。

【1950】本身佔據銅鑼灣的示威者正往北角方向前進，陸續抵達北角。約在晚上七時半，有十數名手持木棍、藤條、竹枝等武器的大漢，在北角明園西街聚集。

示威者轉戰北角。（李偉欣攝）

十數名手持木棍、藤條、竹枝等武器的大漢，在北角明園西街聚集。（鄭達鴻facebook）

金鐘示威者轉戰銅鑼灣後前往北角

【19:30】大批轉戰銅鑼灣的示威者正打算經天后和炮台山方向前往北角。

【18:57】四架警車駛離旺角警署，由太子向旺角東方向駛去。部分防暴警察返回警署內，另有約30名防暴警察從警署對出步行、過馬路返回警署內。

【18:55】有中年男士於銅鑼灣SOGO對出，與在場黑衣年青人發生口角，在場人士高呼「返大灣區啦你！」該中年男士便離去。

【18:53】旺角警署外圍加強防禦，加設「蚊帳」，並有約30名警員手持盾牌、警棍等，途徑運動場道。

【18:45】大批人士佔據軒尼詩道，有市民派發水及食物。

示威者佔領銅鑼灣情況

+ 2

【18:43】銅鑼灣站有大批黑衣人。

【18:41】旺角警署外暫時平靜，4架警車停泊，期間約十名防暴警察下車返回警署內。而警署已落閘。

【18:33】示威者再到紅隧快閃阻塞。

【18:25】衞生署宣布，鑑於部分地區的情況，灣仔牙科診所、油麻地牙科診所今日（八月五日）的夜診服務將會暫停，已預約的夜診病人將獲安排另約診症時間。

【17:52】中西區民政諮詢中心已提早停止服務；康樂及文化事務署宣布，由於多區有大型群眾活動，中西區堅尼地城游泳池、中山紀念公園游泳池、香港公園體育館、香港壁球中心、中山紀念公園體育館、上環體育館、石塘咀體育館、士美非路體育館、中山紀念公園足球場、香港大會堂及上環文娛中心；油尖旺區九龍公園體育館、九龍公園游泳池、花園街體育館、界限街一號體育館、界限街二號體育館、官涌體育館、界限街遊樂場足球場、花園街公共圖書館、香港文化中心及油麻地戲院已提早關閉。

【17:44】西區警署外，有數名警員手持盾牌在場戒備；有超過10輛警車停泊在干諾道西對出，部份警車內，有數名防暴警在內戒備。

【17:40】有示威者往尖沙嘴警署丟雜物，警署內仍有大批防暴警察戒備及舉黑旗，在警察及示威者之間，有不少拖旅行箱的遊客及巴士經過。

【17:36】海富橋上，防暴警員在圍著政總的水馬後曾揮棍，大批市民爭相離開。

【17:32】尖沙嘴警署出橙旗，再施放三枚催淚彈。

【17:23】尖沙嘴警署出黑旗，防暴警察衝出尖沙嘴警署後，施放數枚催淚彈後，又退回警署。

【17:18】夏愨道東西行線現時仍有大批市民聚集，天橋上亦有不少市民停留，大部分穿黑衣的市民都沒有任何裝備，只帶上一個人口罩，現場不時傳出運送頭盔、手套等口號；警方在海富中心及印尼國家銀行外接連發放兩枚催淚煙。

+ 4 + 3 + 2

+ 12 + 11 + 10

+ 10 + 9 + 8

【17:08】警方指，大批示威者聚集於金鐘一帶，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，並衝擊政府總部。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。

【17:02】警方舉橙旗，發放橡膠子彈；警方放催淚彈上遠東金融中心天台。

【17:00】旺角遊行隊頭去到尖沙嘴警署對出，大批防暴警察曾一度與示威者對峙，期間曾揮動警棍及舉槍，其後又退回警署。示威者在彌敦道再設防線，沒有再往尖沙嘴前進。

【16:50】添馬公園集會繼續進行，立法會示威區外有市民派發眼罩、口罩、保鮮紙、手袖等物資，氣氛未見緊張。有市民開始配戴頭盔、豬嘴。現場所見，立法會附近一帶有大量市民聚集，大部分人沒有配戴裝備；物資站負責人要求在場人士協助拿走些物資，慎防躲避時未能運走物資，公民黨立法會議員陳淑莊亦在物資站協助。

【16:41】有示威者以鐵欄製成路障，及後再放2枚催淚彈；部分示威者則步行至上環。

【16:35】彌敦道花園酒家職員把鐵牌收走，道路上橫設竹支陣，示威者需俯身通過，稍為狼狽。

【16:30】夏愨道已舉黑旗，隨即放了3枚催淚彈。

【16:27】旺角麥花臣球場下午有「三罷」集會，但其後示威者先佔據洗衣街及奶路臣街，繼而再次佔據彌敦道，大批示威者正向尖沙嘴方向前進，途中有示威者拆鐵欄，油麻地吉野家再現連儂牆。

【16:17】有警員持長盾，由政府總部走出；警察於夏愨道舉黃旗。

【16:00】有市民爬上鐵欄，以黑色油漆將閉路電視噴黑。

【15:53】在金鐘的示威者表示，會前赴西環。

【15:06】警方指，下午3時，聚集於金鐘一帶的示威者，堵塞夏慤道近政府總部的行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民留意最新交通情況。

+ 12 + 11 + 10

【14:27】香港眾志秘書長黃之鋒指，林鄭今早發言根本沒有提供解決方法，認為現時林鄭只是不斷譴責，批評市民對林鄭的譴責感到盲目，認為林鄭現時只重覆2014年雨傘運動那一套，只懂批評一小撮人為暴力人士。

【14:14】一名學生在上台發言，自稱是第一次參加這類型的集會。他說，之前參加了港台舉辦的政壇新秀訓練班，當時被立法會前主席曾鈺成說服，對修訂《逃犯條例》既不支持亦不反對。不過，他眼見最近警察有濫捕的情況出現，認為不可以助長這種風氣，故決定走出來，參與罷工集會；有出席集會不願上鏡的法律界人士指，林鄭月娥根本沒有聆聽任何人的意見，她為何不講「撤回」及解釋什麼原因不成立獨立調查委員會，而且警方濫權問題一直沒獲正視。

【13:48】集會申請人、香港眾志周庭宣讀七區集會聲明。她表示，香港在「反送中」運動中創造了不少歷史，包括100萬、200萬人遊行等，即使政權用不同方式散布白色恐怖，但香港人仍願意走出來罷工，展現港人爭取民主自由的決心。

【13:43】職工盟主席吳敏兒在台上發言，由於今次是政治罷工，而非經濟罷工，故此不受僱傭條例保障，但參與者毋須擔心。

【13:33】台上主持高呼「反送中」，在場市民歡呼，市民差不多站滿整個添馬公園。在添馬公園兩旁，連儂牆再現。

【12:59】由於現場集會人士不多，大會宣布13:30才開始。