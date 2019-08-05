【8.5罷工．直播】金鐘集會1小時後　再度有人佔夏慤道

反《逃犯條例》修訂運動全港遍地開花，金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田和荃灣均於今日（5日）下午1時開始反修例及罷工集會，另外屯門集會於下午3時開始。網民呼籲響應罷工的人士可以參加各區的集會。七區中屯門、金鐘、黃大仙、旺角、大埔及沙田均獲警方發出不反對通知書，荃灣未有提出申請。

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【14:27】香港眾志秘書長黃之鋒指，林鄭今早發言根本沒有提供解決方法，認為現時林鄭只是不斷譴責，批評市民對林鄭的譴責感到盲目，認為林鄭現時只重覆2014年雨傘運動那一套，只懂批評一小撮人為暴力人士。

【14:14】一名學生在上台發言，自稱是第一次參加這類型的集會。他說，之前參加了港台舉辦的政壇新秀訓練班，當時被立法會前主席曾鈺成說服，對修訂《逃犯條例》既不支持亦不反對。不過，他眼見最近警察有濫捕的情況出現，認為不可以助長這種風氣，故決定走出來，參與罷工集會；有出席集會不願上鏡的法律界人士指，林鄭月娥根本沒有聆聽任何人的意見，她為何不講「撤回」及解釋什麼原因不成立獨立調查委員會，而且警方濫權問題一直沒獲正視。

【13:48】集會申請人、香港眾志周庭宣讀七區集會聲明。她表示，香港在「反送中」運動中創造了不少歷史，包括100萬、200萬人遊行等，即使政權用不同方式散布白色恐怖，但香港人仍願意走出來罷工，展現港人爭取民主自由的決心。

【13:43】職工盟主席吳敏兒在台上發言，由於今次是政治罷工，而非經濟罷工，故此不受僱傭條例保障，但參與者毋須擔心。

【13:33】台上主持高呼「反送中」，在場市民歡呼，市民差不多站滿整個添馬公園。在添馬公園兩旁，連儂牆再現。

【12:59】由於現場集會人士不多，大會宣布13:30才開始。