【8.5罷工】荃灣藍衫人拆路障有人傷　屯門司機被示威者包圍拖離

今日8.5罷工，至晚上各區都有不知名人士與示威者起衝突。約夜晚8點20分，記者於荃灣大河道見到有約十多名身穿「我❤香港」藍色衫人士，他們拆走示威者路障，示威者大聲呼喝趕走藍衫人士。有一名示威者受傷，現場消息指是被藍衫人士擊傷。 另外，有短片於網上流傳，屯門市中心日間有司機與示威者有肢體衝突。最後逾十多名示威者加入包圍司機，有人以傘攻勢司機，司機亦揮動棍，未知雙方最後情況。

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於晚上8點20分，荃灣大河道出現十幾名藍衫人拆路障。之後有多名黑衣示威者到場，並與他們口角。之後記者在兆和街現場，見到有一名黑衫示威者頭部流血坐在地上，有救護車迅速到場。有在場示威者稱傷者被藍衫人士打傷。

藍衫人之後迅即離開，示威者現在聚集在路德圍建明街。

屯門有司機與示威者衝突被包圍

另外，網上流傳短片，於屯門市中心鄉事會路，有七人車司機與示威者起肢體衝突。短片可見，一開始時，身穿藍衫司機持棍與一名沒有武器的示威者打鬥，其後有十多名示威者加入，有人拉走藍衫司機，亦有人持傘攻擊他及踢他，亦有人嘗試制止雙方打鬥，有女士不斷高呼「唔好打！」而藍衫司機被示威者箍頸拉走時，揮動手上的棍。影片最後藍衫司機被示威者包圍，未知雙方最後情況。