【逃犯條例・直播】法律界兩月內兩度黑衣遊行　一時多到律政中心

繼6月6日法律界反對修訂《逃犯條例》的3000人黑衣遊行，事隔兩個月，公民黨法律界立法會議員郭榮鏗聯同30名特首法律界選委於今日（7日）再度發起黑衣遊行。是次遊行主題為「不要政治檢控，要求成立獨立調查委員會」，於中午12時半在終審法院外集合，12時45分起步，途經遮打花園、長江中心及花園道，遊行至律政司司長鄭若驊辦公室律政中心後，再舉行集會至下午2時半。 法律界立法會議員公民黨郭榮鏗表示，法律界不會接受政治檢控，要求鄭若驊正面對話，認為鄭若驊有需要解釋近日政治檢控是否有政治考慮，為何年輕示威者全部控吿暴動罪的同時，白衣襲擊者卻不檢控。他又向香港人呼籲，法律界會站在市民一邊，任何人被政治檢控，法律界都不會袖手旁觀。

【13:42】郭榮鏗表示，集會未結束，呼籲在場人士留下，但如有急事，先行離開也會理解。他表示，會在門外等到鄭若驊願意出來為止。

【13:36】仍有遊行人士不斷到達，郭榮鏗帶領在場人士高呼「鄭若驊，出嚟」。他指，這裡全部都是鄭的師弟師妹，如果連法律界同業也不願意出來對話，沒有資格做律政司司長。

【13:30】大律師公會前主席陳景生表示，目前最重要是在社會不安下澄清真相，相信獨立調查委員會能找出真相，並可得到市民擁戴和信心。他指出，監警會雖然說會做獨立調查，但監警會職責有限，市民信心不會大，同時由於權力所限，難以找到事件全部真相。他希望政府聽到市民訴求，作出回應。

【13:31】現場聚集了數百名穿黑色西裝的遊行人士。

【13:24】民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘表示，公平審訊才是法治精神，不是如政府說，多人犯法就是破壞法治，「只有政府才有資格破壞法治精神，黑衣人起訴，白衣人就放走，遲遲不起訴才是真正破壞法治精神」。他批評，現在香港正正就是出現選擇性起訴，讓人無法接受，今日法律界出來是為了維護法治精神。

【13:20】法律界立法會議員公民黨郭榮鏗表示，法律界不會接受政治檢控，要求鄭若驊正面對話，認為鄭若驊有需要解釋近日政治檢控是否有政治考慮，為何年輕示威者全部控吿暴動罪的同時，白衣襲擊者卻不檢控。他又向香港人呼籲，法律界會站在市民一邊，任何人被政治檢控，法律界都不會袖手旁觀。

【13:14】遊行隊伍已抵達終點律政中心。黃國桐和余若薇等贊同應成立獨立調查委員會，調查反修例風波中公權力濫權問題，黃認為監警會制度無法處理對警方投訴；余則指，獨立調查也可調查示威者是否收錢，「兩邊都查囉，就咪可以查出真相囉」。

【13:01】黃國桐形容，昨日警方以藏有攻擊性武器罪名拘捕浸大學生會會長方仲賢完全是濫捕和莫須有，因地方並非有任何可攻擊現場警員的武器，也並非犯罪後逃離現場，除外也看不到有任何證據，警方有理由採取拘捕，「怎可能因為購買就說是有攻擊性武器呢，雷射筆本身就不是一個攻擊性武器」。他又說，比起44名示威者被控暴動，元朗「恐怖襲擊」的行徑更為惡劣，但現在警方只拘捕10多人，沒有加以限制離境等條件就釋放，他認為警方難以服眾。

律政司早前有檢控人員批評律政司司長鄭若驊檢控決定只考慮政治因素，黃國桐批評律政司做法予人不公平的感覺，「如果係咁，不如唔好叫律政司，叫不義之司啦」。

【12:51】法律界黑衣遊行起行，多名知名法律界人士，包括公民黨前立法會議員梁家傑、余若薇；民主黨前立法會議員李柱銘、何俊仁；大律師查錫我、律師黃國桐等都有出席。