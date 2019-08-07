【逃犯條例】林鄭低調訪天水圍警署：感謝警隊於困難情況維護法紀

近期鮮有出席公開場合的特首林鄭月娥，今天（7日）突然到訪天水圍和大圍，事前未有通知傳媒，直到晚上8時，政府新聞處發稿證實她今天視察了天水圍新公眾街市的選址和了解大圍街市的改善工程進展，並到訪天水圍警署，了解警署設施受破壞情況及探望駐守當區的警務人員。但新聞稿只有文字，沒有「落區」相片。

其中林鄭月娥與食物及衞生局局長陳肇始探望駐守天水圍警署的警員，稱獲悉警署近日被「暴力示威者」圍堵時受到的破壞，包括多個樓層的窗戶玻璃被打碎。林鄭感謝警隊同事在非常困難的情況下努力維護法紀。

持首辦回覆傳媒查詢表示，林鄭今天到訪天水圍和大圍並非公開活動，因此事前沒有通知任何傳媒採訪。