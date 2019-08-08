【逃犯條例．直播】民主動力到警總請願　抗議警方無理拘捕區議員

反修例浪潮觸發香港多處地區爆發警民衝突，觀塘區議員莫建及沙田區議員黃學禮等人，相繼於聲援民眾時被警方拘捕。 民主動力今午到灣仔警察總部請願，抗議近日警方無理拘捕區議員。

民主動力今午到灣仔警察總部請願，抗議近日警方無理拘捕民選議員。(李偉欣攝)

民主動力召集人趙家賢表示，近日在遊行示威中，當警察搜查學生示威者時，有議員協助調停，但被「精神狀態進入瘋狂」的警員用盾牌推撞，甚至拘捕。有見及此，民主動力超過100名參與聯署的區議會民選議員，到警察總部向警務處處長盧偉聰遞交公開信，要求警方尊重民選議員於遊行集會現場的工作，停止無理拘捕區議會議員。

大批示威者周日(4日)在西環、將軍澳等多區爆發暴力衝擊，以及圍堵觀塘等警署，其中民主黨觀塘區議員莫建成與其助理，以及獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)觀察員林浩揚被捕。

此外，大批示威者前晚(6日)前往深水埗警署，聲援因涉嫌藏有攻擊性武器被捕的浸大學生會會長方仲賢。警方昨日(8月7日)凌晨時份，以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及涉嫌「參與未經准許非法集結」罪名，拘捕到場的沙田區議員黃學禮，扣查約20小時後，准保釋外出，9月中旬返署報到。

