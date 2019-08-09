【浸大生被捕】法政匯思：法庭搜令不代表警合理　質疑拘捕合理性

浸會大學學生會會長方仲賢早前於深水埗購買10支「鐳射筆」，後被警方拘捕，方則於昨晚（8日）「踢保」獲釋，警方無條件釋放方前，就持法庭搜查令，到方寓所搜查。事件引起社會廣泛非議。 法政匯思召集人吳宗鑾今早(9日)在港台節目《千禧年代》表示，警方採取拘捕行動後，向法庭申請搜查令搜查嫌疑人寓所做法，過往經常見到，但由於裁判官批出搜令時，只能就警方提出的單方面證據作判斷，亦無法聽取答辯人申述，因此難以用批出搜查令來評論警方調查方向是否合理。 他又解釋，根據法例和法庭案例，攻擊性武器的定義，有關物品必須符合「生產用作傷害他人」、「改裝成可傷害他人用途」、「持有人有意圖用該物品攻擊他人」，惟警方拘捕方仲賢至今，所呈現的事實並不符合以上條件，故此質疑警方拘捕行動是否合理。

浸會大學學生會會長方仲賢早前於深水埗購買10支「鐳射筆」，後被警方拘捕，方則於昨晚（8日）「踢保」獲釋，警方無條件釋放方前，就持法庭搜查令，到方寓所搜查。事件引起社會廣泛非議。（資料圖片）

吳宗鑾表示，方仲賢拒保候查意味著警方拘捕之後，羈留滿48小時，其後警方可給予保釋，或將被拘捕人士帶上法庭起訴，惟方拒絕保釋安排，而警方又不起訴，變相令警方無條件釋放方。

不過，他指警方如有進一步證據，可繼續調查及檢控，並稱理論上警方可在48小時羈留期限屆滿後，再拘捕羈押方48小時。

至於警方申請的搜查令，吳宗鑾就解釋，警方是需要裁判官席前申請，搜令有指定範圍，並界定就可能干犯罪行作搜查，法官也會考慮罪案嚴重性。不過，他不認同從批出搜查令，就推論法庭是認為警方調查適合。他指，整個「反送中」運動中，很多被捕人士都被警方以先拘捕、後申請搜查令搜屋的手法處理，惟其中有人最後沒有被起訴。

他補充，過往個案中看到，法庭批出搜查令的機會相當高，搜查範圍也相當闊，數碼內容、手機、電腦都包含在內，惟有關物品如加密，被搜查人士沒有責任主動解鎖。

警示範鐳射筆做法沒必要

他解釋，根據《公安條例》中藏有攻擊性武器的定義，及1994年案例，以物品「適合用於攻擊他人」的定義來判斷物品是「攻擊性武器」的條文，已被裁定違憲，並且失效。故在方案中，必須證明方有意圖以鐳射筆傷害他人，但目前看到的事實並非如此，因此警方拘捕方的合法性「成問題」。

至於警方使用證物鐳射筆示範，近距離固定射向紙張黑色部分，使其冒煙，證明鐳射筆能夠造成傷害，吳宗鑾就指出，警方做法沒必要，因對物品的測試和評估，學者、記者都可以做，警方只是純粹製造支持其拘捕理據合理的印象。不過，根據案例，「可以傷害他人的物品，不一定是攻擊性武器」，他指出，警方做法有「誤導成分」， 不符合法律定義。

自稱前紀律部隊人員的聽眾李先生致電同一節目評論事件。他指，有關探員示範證物的做法，在紀律部隊專業人士看來是「笑話」，因香港司法制度要求很高，處理證物不當可能會「影響賽果」；自行安裝電池示範證物，李先生更是形容做法「兒戲」，「你唔通入子彈落你揾到把槍到去開槍咩？」

李先生又解釋，公眾對案件有知情權，但合理做法是展示證物就可以，「難道你揾到各炸彈要，要炸咗佢公眾先可以知情？」他指出，證物的性能，需要專家化驗，而非探員示範，「5個警察部嘅師傅，全部有專業訓練，我不信無人教過他們。」