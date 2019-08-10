【逃犯條例】聯手製民間獨立調查報告　參與網民：反映示威真相

政府修訂《逃犯條例》及警方被指鎮壓示威時濫權，引發近月來警民衝突不斷。對於民間要求成立獨立調查委員會，全面調查因修例引發的風波，港府一直不願回應。有網民就利用雲端共享文字編輯平台，合力撰寫了一份約2.5萬字的「民間獨立調查報告書」。該報告書的中期報告近日接近完成，推出「公眾試閱版本 」。 《香港01》接觸到其中一名參與報告撰寫工作的網民。該網民表示，報告的編輯平台是完全開放，任何人都可編輯、修改，各人會自覺備份，避免有人胡亂修改；被問及撰寫報告的目的，該網民就表示，政府一直不願面對民意，成立獨立調查委員會，而警方則不斷濫捕前線抗爭者，又在處理示威時濫用武力，希望透過民間報告，真實反映近月示威浪潮的真相，還被捕抗爭者清白，「純粹想救義士」。

民間獨立調查報告的撰寫，至少在數星期前展開。（資料圖片/余俊亮攝）

民間獨立調查報告的撰寫，至少在數星期前展開。網上討論區「連登」的帖文指，「我地聯合左一班志同道合既金融界、法律界等其他界別的專業人士，搜集網上既各個資源，去嘗試寫一個有關警察過幾個月以嚟涉嫌不法、濫權嘅獨立報告」。帖文又提到，報告因應元朗7.21白衣人無差別襲擊事件及牽涉影片越來越多，因此改變策略在「八五全港罷工日，發表一個中期報告，並且以網上公眾諮詢嘅方法，希望市民網民再俾意見睇下點樣可以再做得更好」；而報告希望做到「完全民間聲音」、「完全獨立」、「完全公開」、「不偏不倚」及「以事實為本」。

有參與撰寫報告的網民稱，自己一直在「反送中運動」中，自發負責文宣工作，而今次的民間報告書，除參與文宣工作的「連登仔」有份撰寫外，由於文檔在雲端平台上開放編輯，任何獲知網址的網民都可參與。

網上討論區「連登」的帖文指，「我地聯合左一班志同道合既金融界、法律界等其他界別的專業人士，搜集網上既各個資源，去嘗試寫一個有關警察過幾個月以嚟涉嫌不法、濫權嘅獨立報告」。（連登討論區截圖）

行政長官林鄭月娥昨日(9日)與官員及商界代表會見傳媒時，被記者問到會否成立獨立調查委員會，她一再重申現時已有監警會監察警務工作。

中聯辦亦曾於周三(7日)急召港區人大代表和政協常委到深圳參加香港局勢座談會，會後基本法委員會前副主任梁愛詩向記者表示，會上曾討論是否成立獨立調查委員會，惟「目前被暴力遮蓋，大家無辦法在正常情況之下進行獨立調查委員會，根本是不成熟去做這件事」。

