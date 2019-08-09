【逃犯條例．直播】林鄭聯同陳茂波等人見記者　下周二行會復會

特首林鄭月娥今日(9日)下午5時15分，將聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商界代表，在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。 這是繼周一(5日)早上，林鄭聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於政府總部見記者後，相隔兩日再次會見傳媒。

林鄭月娥聯同陳茂波、邱騰華傍晚見記者。((盧翊銘攝)

【17:30】

中小企商會巢國明：中美貿易戰後，香港的出口企業面對出口問題，現在就面對本港內部問題，中小企反映生意跌30%，部分同事或已減薪，相信下去或會有倒閉潮出現，希望社會大眾同舟共濟。

零售業管理協會：面對的情況非常困難，風波令生意額大跌，7月生意額有高的單位數跌幅，8月預期會有一個高的雙位數跌幅，最擔心是造成骨牌效應，帶來就業問題，希望大家互相扶持，搞起經濟。

【17:27】

林鄭指出，政府進行了兩項工作，第一項是8月13日（下星期二）開始恢復行政會議，第二項工作是請財政司司長制度協助企業的紓困措施。

至於香港經濟情況，林鄭希望商界發揮同舟共濟精神，為租戶提供適切的支援。又表示，事件已影響本地消費，政府會聯同有關部門跟進，以提升社會正能量。

林鄭表示，現在政府所有精力、即時要做的目的，是要停止相當廣泛的暴力，令遊客卻步，削弱消費。到停止暴力之後，會有後多事項要做，無論是處理社會紛爭、深層次矛盾等，特首都有責任去處理，但目前最重要的是平息紛爭。

陳茂波表示，現時研究的措施是撑企業和保就業，因為這樣可令市民較有信心。而撑企業主要是中小企，一方面要減輕經營負擔，二方面是資金周轉支援，三方面是協助找尋生意。

【17:25】

她指出，目前香港處於外憂內患的境地，外憂包括中美貿易摩擦，內患是近期持續兩個月的示威。 與會人士同意，應該停止現時非常嚴重的暴力行為，呼籲不要參與不定時、不定點的暴力示威行為，並減少社會分歧、放下對立。

【17:21】

行政長官林鄭月娥聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華，以及商界代表會見傳媒。林鄭月娥表示，今日主持了跨界別會議，本地商會、零售、金融、銀行共33位代表出席。她表示，希望與商界繼續交流，共同努力走出經濟困境。

林鄭月娥周三（左四）曾到天水圍天秀路公園視察。（資料圖片/網上圖片）

林鄭月娥周三（7日）以「快閃」形式「落區」，先後到灣仔會展、天水圍和大圍，其中從市民拍到片段可見，由食物及衞生局局長陳肇始等人陪同的林鄭在下午一時到訪大圍街市，其間與商戶交談和握手，亦有停下腳步，與一名貌似到街市買餸的中年女子交談，惟相關活動未有通知傳媒採訪。