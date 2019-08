【逃犯條例】草案已壽終正寢？修例草案仍現憲報法案列表

今期憲報的第3號法律副刊刊出政府法案列表2019,截至7月31日,《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》仍在列表之上。草案仍在列表上出現,政府未正式根據《議事規則》從立法會撤回條例有關。

根據《議事規則》64條,負責某法案的議員或官員,可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時,宣布撤回或押後處理該法案,並沒有「暫緩」和「壽終正寢」的說法。

自「6.9」大遊至今,林鄭一直拒絕撤回條例草案。6月15日,林鄭宣布決定暫緩修例工作。6月16日,林鄭則以「已停止」形容修例工作,「考慮到社會有強烈不同的意見,政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。」

至6月21日,政府發新聞稿,重申政府已「完全停止」《逃犯條例》的修訂工作,本屆立法會會期明年7月結束,條例草案屆時將「自動失效」。至7月9日,林鄭以「壽終正寢」和「The bill is dead」形容修例工作。

而在8月5日,林鄭指出在6月15日已將條例暫緩,修例的修訂工作已經完全停止,亦不會再啟動,強調「這已經是一個很徹底就這件事」。

林鄭回應修例全紀錄

6月15日 - 「暫緩」(suspend) - 「經過過去兩日政府內部的反覆研究,我在這裏宣布,特區政府決定暫緩修例工作。」

6月16日 - 「已停止」(has suspended) - 「考慮到社會有強烈不同的意見,政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。」

6月21日 - 「完全停止」、「自動失效」(put a stop 、will lapse) - 「政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作。本屆立法會會期明年七月結束,條例草案屆時將自動失效。」

7月2日 - 「 will expire」、「will die」(將失效、將死亡) - "The bill will expire, or the bill will die, in July 2020 when the current LegCo term expires. (在2020年7月,當現屆立法會會期屆滿,草案將失效,或草案將死亡。 "

7月9日 - 「壽終正寢」(The bill is dead) - 「逃犯條例的修訂工作,或者這條條例的草案已經壽終正寢,The bill is dead」

8月5日 - 「修訂工作已經完全停止」 - 「我們已經於很早階段——六月十五日——將這條例暫緩,接着補充說這條條例的修訂工作已經完全停止,亦不會再啟動,這已經是一個很徹底就這件事、這訴求的回應」