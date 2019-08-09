【逃犯條例】草案已壽終正寢？修例草案仍現憲報法案列表

《逃犯條例》修訂爭議持續多時仍未平息，林鄭月娥在7月9日以「壽終正寢」、「The bill is dead」形容《逃犯條例》修訂工作，不過根據今天（9日）憲報刊登的政府法案列表索引，截至7月31日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。 《香港01》正就此向特首辦查詢。

今期憲報的第3號法律副刊刊出政府法案列表2019，截至7月30日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。

今期憲報的第3號法律副刊刊出政府法案列表2019，截至7月31日，《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》仍在列表之上。草案仍在列表上出現，政府未正式根據《議事規則》從立法會撤回條例有關。

根據《議事規則》64條，負責某法案的議員或官員，可在立法會開始就該法案進行二讀或三讀的程序時，宣布撤回或押後處理該法案，並沒有「暫緩」和「壽終正寢」的說法。

自「6.9」大遊至今，林鄭一直拒絕撤回條例草案。6月15日，林鄭宣布決定暫緩修例工作。6月16日，林鄭則以「已停止」形容修例工作，「考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。」

至6月21日，政府發新聞稿，重申政府已「完全停止」《逃犯條例》的修訂工作，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將「自動失效」。至7月9日，林鄭以「壽終正寢」和「The bill is dead」形容修例工作。

而在8月5日，林鄭指出在6月15日已將條例暫緩，修例的修訂工作已經完全停止，亦不會再啟動，強調「這已經是一個很徹底就這件事」。

林鄭月娥今天與商界見記者。（盧翊銘攝）

林鄭回應修例全紀錄