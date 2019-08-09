【逃犯條例】10月施政報告撑經濟　蔡子強憂未能有效回應訴求

行政會議在7月16日休會，原計劃8月27日復會，較去年多放一周假。不過行政長官林鄭月娥今日（9日）與33名商界代表會面後見記者時稱，由於香港目前情況嚴峻，可能有更多事情需要行會給予意見，宣布提早於下周二（13日）復會。 林鄭進一步指，10月施政報告會有一些大膽的措施，冀幫助恢復經濟動力，亦會推廣香港國際形象，提升競爭力及吸引力。 然而，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，以經濟、民生為手段是否能有效回應市民當前的政治訴求，而推出措施的時間亦存在隱憂。

以經濟應對政治 是一廂情願做法

蔡子強質疑，林鄭提出採取發展經濟、改善民生的措施，認為是一廂情願的做法。蔡表示：「林鄭提出經濟措施，但其實無問過年輕人想要甚麼，因此我對這些措施的成效有些懷疑。」

蔡續稱，《逃犯條例》爭議的示威者，主要提出的是政治訴求，包括撤回修例，質疑經濟措施是否當前年輕人需要的東西，能否對應市民訴求。他又表示，7月29日國務院港澳辦發表意見之後，律政司決定以暴動罪起訴44人，質疑強硬拘捕、起訴是否解決事件的有效方法。

北京擔心10月1日國慶有尷尬場面

另一大問題是推出措施的時間。施政報告在10月發表，蔡子強謂，從多方消息得知，北京及香港政府其實很擔心10月1日70周年國慶會「出事」。

他憂慮如果10月才公布措施，會否未能有效回應社會，令到國慶出現尷尬場面。

蔡子強指出，北京十分憂慮今年10月1日70周年國慶出現尷尬場面，認為政府10月施政報告才發表措施，或無助國慶前平息民怨。（資料圖片）

中長期措施「遠水不能救近火」

至於長遠深層次矛盾，例如樓價與房屋供應問題，蔡子強認為政府會嘗試去做，例如雖然有人不喜歡人工島，但確實是一項應對土地問題的措施。然而無論是中期的施政報告，還是長期的政策，都「遠水不能救近火」，未能回應市民當前的訴求，因此蔡子強對政策成效表示憂慮。