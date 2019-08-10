【區議會選舉】反自動當選運動9人備戰　全港432選區　白區餘15個

區議會選舉今年11月舉行，仍有部分由建制派佔據的選區（俗稱「白區」）未有人打算挑戰。民主派黃大仙區議員譚香文發起「反自動當選運動」，希望填補「白區」，阻止建制派自動當選，讓民主派奪取區議會控制權。 該運動暫時有9名成員積極考慮參選，當中包括大專講師、機械工程師、飲食業從業者、企業管理層及議員助理等不同職業人士。他們均表示，受到近日反對《逃犯條例》的社會運動中，青年走上街頭抗爭的自我犧牲精神所感召，故希望盡己所能，「一齊對抗暴政，踢走建制派，還政於民」。

反自動當選運動下午舉行「起動大會」，逾百名義工出席，譚香文及正協助指導積極考慮參選人士的黃大仙區議員、民協主席施德來也有現身。根據該運動統計，目前尚餘的「白區」只有15區，絕大多數是鄉郊地區。

運動發言人指，目前民主派區選工作有所不足，某些區覺得沒有勝算就不派人參選，認為民主派必須重奪沒有競爭的區議會選區，而區議會議席將左右特首選戰，因為區議會界別佔117個特首選委議席。

譚香文則指，以運動名義參選人士正制定共同政綱，政綱主要會以「爭取雙普選」及「民主派奪取區議會」為主調。

民主派黃大仙區議員譚香文（右）發起「反自動當選運動」，希望填補「白區」，阻止建制派自動當選，讓民主派奪取區議會控制權。（黃寶瑩攝）

對於可能出現與民主派其他政黨「撞區」，運動發言人就指，運動的目標是參選原本沒有競爭的「白區」，如選區有民主派政黨人士進行地區工作競爭議席，則會以對方為優先，一旦出現「撞區」糾紛，會與對方溝通協調，讓勝算更高的候選人出戰，或以初選方式尋求共識。

9名透過反自動當選運動積極考慮參選的人士中，包括教師、議員助理、從事客戶服務行業人士。

本身是中學教師的丁偉良指，如非6.12有年輕人走上街頭，今日《逃犯條例》修訂或已通過，香港人隨時因莫須有罪名「被失蹤」。他又批評警方濫權，將觀星筆當作攻擊性武器拘捕年輕人，「日後老師揸粉筆係咪都要俾人拉？」。他坦言，身為任教20年以上的數學老師和一個父親，自己早已「上岸」，「不是需要等錢洗，但我需要社會有公義」。

任職資深採購主任的鄭鳳娟則指，很多人在餐廳選擇食物或會有困難，但一定沒有人接受沒有選擇地「硬食」。她指，建制派自動當選情況不公平，批評建制派在眾多政策議題上，持對普羅市民不利的立場，例如「大白象工程」等。她希望有機會參選，讓香港人「有得揀，唔需要硬食」，改變區議會政治失衡狀況。

大會問答環節期間，有與會人士認為，積極考慮參選人士不應只因最近的社會運動而參選，反而應物色正參與街頭抗爭的年輕人參選，使年輕人停止遊行衝突。惟現場其他義工不滿起哄，大呼「不割席」，「年輕人唔係暴動」；又有人指遊行和參選區議會沒有衝突，應「兄弟爬山各自努力」。

此外，與會人士中也有大專教職員表示，7.21元朗無差別襲擊事件後，親眼見到校內很多保守的同事和校長「轉軚」，轉為支持年輕抗爭者，歡迎反自動當選運動和有需要的民主派候選人，可借用校內設備，該建議贏得在場人士掌聲。