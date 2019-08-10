【大埔遊行】警指有示威者打遊擊多區堵路警署外縱火　兩度譴責

反修例遊行在本港多區出現，今日（10日）原定於大埔舉行，雖然警方發出反對通知書，但仍有不少市民到場。 遊行原定3時開始，有不少人到場並佔路。警方於4時許透過新聞稿及社交網站，指出遊行人士是參與「未經批准的集結」，及後因應示威者打「游擊戰」，截至晚上8時許，陸續發出合共6條新聞稿，總共兩度譴責示威者暴力行為。

+ 6 + 5 + 4

4:30pm 大埔示威者參與「未經批准的集結」

遊行原定於3時開始，市民由大約2時許到原定起點大埔頭巴士總站聚集，至3時許起點位置聚集的人群向太和站方向出發，惟到4時許，示威者在南運路聚集，向太和路十字路口的防暴警員叫囂。

警方於下午4時半發稿，指大約四時，大埔有示威者佔用廣福道和南運路交界的行車線。警方表示，在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。 警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，駕駛人士請留意最新交通情況。

6:41pm 示威者在沙田大圍堵路

示威者及後乘搭東鐵，到沙田及大圍等地佔路。警方發稿稱，下午約6時有示威者在大埔公路沙田段和大圍車公廟路迴旋處，設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方警告示威者立即停止堵路等違法行為，呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

7:05pm 警方大圍驅散行動

警方隨即就佔據大圍路面的示威者施放催淚彈。警方發稿指，大批示威者堵塞大圍車公廟路迴旋處，設置路障，嚴重影響現場一帶交通。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

+ 5 + 4 + 3

7:15pm 示威者堵塞紅磡海底隧道九龍出入口

示威者決定打「遊擊戰」，乘搭東鐵至紅磡，再度佔據紅磡海底隧道九龍出入口。警方發稿稱，於晚上約7時，有示威者堵塞紅磡海底隧道九龍出入口，造成嚴重交通阻塞，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，亦提醒市民留意最新交通情況。

7:55pm 尖沙咀警署報案室現已暫停服務

由於示威者隨即轉戰尖沙咀，警方發稿稱，尖沙咀警署報案室現已暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。

8:11pm 示威者於尖沙咀警署外縱火

及後該批示威者在尖沙咀栢麗購物大道行人路上拆水馬、圍欄，並在彌敦道路面設路障堵路。警方發稿表示，有示威者於尖沙咀警署外縱火，嚴重威脅市民和在場人士的人身安全。警方警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已於尖沙咀警署外施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以譴責。警方也提醒附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。