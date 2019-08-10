【逃犯條例】荃灣氣氛緊張　食肆老闆稱怕黑衣人：福建人只會自衛

「反修例遊行」今日中午於大埔舉行，至晚上示威持續至尖沙咀、大圍多區。晚上約九時，荃灣亦出現一度出現示威路障。逾廿多名防暴警一度舉黑旗警告。 至深夜11時，荃灣氣氛變得緊張，網上不時傳出有人持械聚集。有二坡坊食肆老闆表示，自己是福建人，對上周荃灣斬人刀手身份並不知情。他又稱當區街坊怕黑衣人會前來報復，強調對方到來挑釁才會防衛。

荃灣至晚上十時半氣氛緊張，大批傳媒到場守候。網上流傳，荃灣深夜有不知名人士持械聚集，擔心重演日前白衣人當街斬黑衣人事件。有居民王先生接受訪問，表示行過二坡坊一帶時，有人以用普通話喝令他離開。

記者之後與大批記者一同進入二坡坊視察，現場已無人聚集。有人提醒「影夠就散喇」。十一時，荃灣現場有超過六架警車響號巡邏，但警員沒有下車進入二坡坊。據了解，警方亦收到白衣人岀沒消息，因此高調巡邏。

市民見白衣人聚集 「有得驚咩？」

市民陸生接受訪問表示，早前於二陂坊內見到有身穿白衫、戴口罩手套的年青人於街上聚集，約20至30人，沒有武器，部分人於餐廳內吃飯。朋友於10時32分報警，有警察經過但沒有落車，被問到有否感到害怕，陸先生稱「有得驚咩」。

有二坡坊的食肆老闆接受訪問，稱怕黑衣人到社區報復，他強調：「福建人只會自衛。」（香港01記者攝）

荃灣至晚上十時半氣氛緊張，大批傳媒到場守候。網上流傳，荃灣深夜有不知名人士持械聚集，擔心重演日前白衣人當街斬黑衣人事件。有居民王先生接受訪問，表示行過二坡坊一帶時，有人以用普通話喝令他離開。

記者之後與大批記者一同進入二坡坊視察，現場已無人聚集。有人提醒「影夠就散喇」。十一時，荃灣現場有超過六架警車響號巡邏，但警員沒有下車進入二坡坊。據了解，警方亦收到白衣人岀沒消息，因此高調巡邏。

市民見白衣人聚集 「有得驚咩？」

市民陸生接受訪問表示，早前於二陂坊內見到有身穿白衫、戴口罩手套的年青人於街上聚集，約20至30人，沒有武器，部分人於餐廳內吃飯。朋友於10時32分報警，有警察經過但沒有落車，被問到有否感到害怕，陸先生稱「有得驚咩」。

「（刀手）係咪福建人都唔知？」

之後有自稱二坡坊內食肆老闆接受記者訪問，稱他的店舖被傳媒現場直播拍攝到，因此他很怕黑衣人來報復。他自稱是福建人，指街坊對上周刀手身份不知情，「係咪福建人都唔知？」他認為市民不應該標籤福建人就是黑社會，他們亦是香港人，有地盤工、師奶、學生。「我覺得香港人要公平一點…我們福建人自己保護自己及團體，你就覺得我是黑社會。」

他指他自己亦受反修例示威影響，「六月、七月、八月做唔到生意」。他指遊行沒有問題，但不應區區都有，而且示威者並不應放火。他指當區的福建人只會在遇上黑衣人攻擊，才會自衛。

較早時，示威者於晚上約九時，到荃灣港鐵站內聚集。之後部份示威者，以垃圾桶及鐵馬等堵塞青山公路及大河道交界。同時，約廿多個防暴警員持長盾於該位置驅散示威者，並舉黑旗。警方最終無發射催淚彈。據現場消息，示威者曾討論會否到觀塘繼續示威。

至晚上約十時，荃灣大部份示威者都已經散去，交通恢復正常。