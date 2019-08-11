【大埔遊行】重組時序　從大埔到快閃各區堵路　荃灣有人持棍聚集

大埔區遊行原定於昨日（10日）下午2 時半到6 時半舉行，原擬由大埔頭巴士總站起步，並以運頭角里作終點。不過警方於周四（8日）發出反對通知書。 示威最終如期舉行，示威者在南運路一帶聚集，警方驅散示威者。然而，示威者之後散到各區，包括到紅磡海底隧道堵路、尖沙咀警署示威、黃埔及荃灣堵路等，當中大圍示威者曾擲燃燒彈。至晚上荃灣有人持棍聚集，一度氣氛緊張。 政府於晚上發出聲明，指多區有非法集會，示威者堵塞道路，縱火危害市民安全。

大埔區遊行雖不獲警方批准，但網民仍在連登討論區、telegram群組繼續宣傳遊行活動的訊息。新界北總區總部及大埔警署亦嚴陣以待，警署門外早已設置大型水馬陣，嚴防示威者衝擊警署。此外，警員在警署低層單位的玻璃窗貼上膠紙，避免玻璃窗破裂。

示威者從大埔太和路轉入寶鄉街，之後轉入廣福道。（余俊亮攝）

+ 10 + 9 + 8

14:00 大埔遊行起行

大埔遊行有約一萬名示威者參與，並向太和站方向出發。示威者在南運路聚集，向太和路十字路口的防暴警叫囂，防暴警向南運路方向舉藍旗，指示威者正進行未經批准的遊行，同時林村河旁亦有多名示威者聚集。示威者途經大埔區議員黃碧嬌辦事處時，以噴漆塗黑黃碧海報上的樣子及寫上粗口，同時有人向辦事處掟蛋、撒溪錢。

+ 5 + 4 + 3

18:00 大圍堵塞迴旋處

示威者堵塞大圍美田路、車公廟路的迴旋處，即「八爪魚天橋」對下位置，以及沙田新城市廣場外的大埔公路沙田段堵路。

警方表示，有示威者該處設置路障，堵塞行車線，現場交通非常擠塞。警方之後警告示威者立即停止堵路等違法行為。防暴警再度連環施放催淚煙，並不斷向前推進，防暴警防線後方，有大批警車尾隨。大圍站內充滿催淚煙。示威者退入大圍火車站巴士總站。現場有示威者設置的路障起火。有示威者更一度擲燃燒彈。之後大圍有示威者叫散，嗌「紅隧！」並陸續有人退後。

示威者擲燃燒彈。（余睿菁攝）

+ 22 + 21 + 20

19:00 紅磡堵收費亭 尖沙咀警署舉黑旗

約200多名示威者行出紅磡海底隧道九龍出入口，車輛仍然可以通過。示威者之後散到尖沙咀警署一帶。

他們以鐳射光射向警署外牆。另外，有示威者到達西九文化區，並向戲曲中心外牆射鐳射光。尖沙咀警署警員施放催淚彈，並繼續在警署內舉黑旗。彌敦道及柯士甸道交界戒備的防暴警員增至60人，並第三度舉橙旗，同時嗌咪要求示威者停止用鐳射光照警察，示威者聚集在金巴利道對開彌敦道位置。至晚上九時，尖沙咀彌敦道已無示威者，只有市民在行人路上向警員叫囂。當中有一名女士被警方拘捕，一度引起現場人士不滿，要求解釋，並指罵警方。

+ 5 + 4 + 3

22:00 荃灣一度現持棍人士聚集

示威者到荃灣港鐵站內聚集，堵塞青山公路及大河道交界。之後防暴警員到場，並舉黑旗，並未有出催淚彈。之後雙方散去。

荃灣二陂坊有白衫人持棍聚集，有市民行過時，被人用福建話喝止。十分鐘後， 大批記者一同進入二陂坊，現場已無人聚集。有人提醒「影夠就散喇」，其後多架警車響號到場。

之後荃灣二、三陂坊大批軍裝及刑事調查隊警員巡邏，但未有發現。街坊陸先生指，早前見到二陂坊內年輕人，著白衫、戴口罩、戴手套，但無武器，約二、三十人，部分人在餐廳內進佩。其朋友在晚上10時32分報警，當時有警車經過但無落過車，被問驚唔驚，他回答指「有得驚咩」。

另外，同時黃埔亦有約10名示威者於蕪湖街堵路，之後迅即有防暴警到場驅趕，並一追將示威者追至黃埔地鐵站。之後有女街坊到場喝止警方，之後有不少街坊加入。據知現場最少有2男1女被捕。現時警方及街坊都已經離去。

政府：多區非法集會 示威者縱火危害市民安全

至晚上12時，各區快閃示威行動大致完結。政府晚上發出公告，指今日在九龍及新界多處有非法集會，示威者破壞公物甚至堵塞包括紅磡海底隧道九龍出入口在內的多條主要幹道，造成嚴重交通阻塞，亦對緊急服務和商業活動構成嚴重影響。有示威者晚上更在不同地方縱火，危害市民安全。