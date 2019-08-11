【逃犯條例】譚耀宗稱出動駐軍不等於失去一國兩制　惟不願發生

反修例風波持續，港澳辦和中聯辦本周三就香港局勢召開座談會，有份出席座談會的港區全國人大常委譚耀宗今早（11日）在商台出席節目時表示，出動解放軍維持社會秩序不等於「一國兩制」蕩然無存，因《基本法》第14條列明，特區政府在必要時，可請駐軍協助維持社會治安和求助災害，而港澳辦主任張曉明在會上亦表明，「一國兩制」是中央堅定不移的政策，不會改變。

譚耀宗表示，若果香港發生大動亂，中央不會置之不理，特區政府可請求駐軍協助。（資料圖片／張浩維攝）

反修例運動持續進行，連續多周都出現示威者衝擊警署和堵路的場面，建制派中遂傳出，中央或會出動解放軍平亂的說法。譚耀宗出席電台節目時表示，若果香港發生大動亂，中央不會置之不理，特區政府可根據《基本法》第14條，請駐軍協助維持社會治安，但他希望香港可以「自己搞掂」，不用走到這一步。

譚耀宗指出動駐軍「美國或會藉此砌你」

譚耀宗指出，中央出動駐軍協助維持社會治安並不等於香港失去「一國兩制」，而港澳辦主任張曉明在會上亦表明，一國兩制是堅定不移的政策。不過，當出動駐軍協助時，或會令美國等國家產生錯覺和誤解，「美國或會藉此砌你」。他相信，非到最必要時，不會走到出動駐軍這一步。

譚又謂，現時有部分人故意挑釁，抱有「逼中央出手」出動駐港解放軍，最後「同歸於盡、玉石俱焚」的心態，形容此種心態很「累事」。

譚又說，倘特區政府無法再控制現時的局面，進入失控的狀態，人大常委會就要出手，研判後若認為香港進入緊急狀態，全國性法律就可以引伸至香港實施。他以《國歌法》為例，指出全國性法律在香港實施前先經本地立法，不過若香港進入緊急狀態，就無法做到這些步驟，故全國性法律可直接在港實施。

中央人民政府負責管理香港特別行政區的防務。 香港特別行政區政府負責維持香港特別行政區的社會治安。 中央人民政府派駐香港特別行政區負責防務的軍隊不干預香港特別行政區的地方事務。香港特別行政區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。 駐軍人員除須遵守全國性的法律外，還須遵守香港特別行政區的法律。 駐軍費用由中央人民政府負擔。 《基本法》第14條

不贊成成立純粹針對警方的調查委員會

譚耀宗表示，當局有需要有系統及深入地研究本港的深層次問題，以減少日後出現大型示威，但不贊成成立純粹針對警方的調查委員會，重申此時此刻的重點應是平亂，先制止暴動、暴力行為，日後再討論。

公務員具有精英心態 慢慢變得故步自封

被問到回歸多年，為何政府施政仍一直為人詬病，譚耀宗認為，公務員具有精英心態，研究政策時偏向顧左顧右，慢慢變得故步自封。然而，社會一直在變化，市民對政府的期望自然會上升，而特首林鄭月娥喜歡把所有的工作都「攬晒上身」，但未必事事都做得好。