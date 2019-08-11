【港島東遊行．直播】集會改二時開始　示威者坐滿一球場

港島東今日（11日）今日將舉行反對修訂《逃犯條例》集會及遊行，雖然遊行申請遭警方反對，但預計維園集會出席者會照樣遊行。 原來的遊行路線會途經北角，據記者今早到北角一帶觀察，民建聯總部位處的聯合出版大廈重門深鎖，至下午約2時，參與者陸續到場，已坐滿一個足球場，集會負責人謝禮楠指警方遲遲未批不反對通知書，令他們未有足夠時間宣傳，令參與人士較少，集會在下午2時正式開始，並陸續有人上台發言。

社工劉家棟，早前因阻差辦公被控，他亦有上台發言談感受。(盧翔銘攝)

【14:23】「社工復興運動」成員劉家棟，亦是在7月27日元朗衝突中被捕的其中一人，亦有上台發言，他表示雖然有人無法認同部份不合作運動，但在雞蛋與高牆之間，相信香港人永遠選擇雞蛋。他指社工這個身份給他一份責任要與香港人走在一起，爭取社會公義，推動社會改革是社工的責任。

劉家棟稱，社工註冊局去信要求他提交被捕記錄，他表示自己可能會失去社工資格和工作，但並不後悔，又說：「我可以為香港失去自己前途，但香港不可以輸。」

接近下午2時，到維園的人數陸續增加，並已坐滿一個足球場。(吳倬安攝)

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【14:00】集會現改為約下午2時開始，而到場人士亦陸續增加，現已坐滿一個足球場，大部份穿黑衣，亦有不少年紀大的人士，都不怕炎熱天氣到場。集會在下午二時正式開始，先為6名自修例風波後失去生命的人士默哀，之後集會負責人謝禮楠宣告集會正式開始，並重申5大訴求。

集會負責人謝禮楠在庭外稱，因太遲獲批不反對通知書，未有太多時間作宣傳。(盧翊銘攝)

【13:45】港島東遊行召集人謝禮楠表示，早前預計有約萬人參加集會，惟他認為警方太遲發出不反對通知書，導致只有兩日時間宣傳和處理集會安排。謝稱暫時有過千人參與集會，大會已安排六十名糾察維持秩序。對於會否擔心有參與集會人士參加遊行，他稱參加者離開維園範圍的活動與集會無關，「香港人加油，萬事小心」，他亦強調警方應嚴正執法，處理無差別襲擊市民的黑勢力。

【13:00】維園現場仍未見有明顯人群聚集，大會已在足球場地下鋪起「撤回惡法、痛心疾首」的巨型橫額。近天后出口位置亦設有物資站，有部份穿黑衣市民站在足球場兩旁位置遮蔭，人數不足百人。參與集會的人在一時過後陸續到場，至日時半咗右已站滿半個企地足球場，估計有約逾千人。

民建聯總部所在大廈聯合出版大廈早上重門深鎖。（吳倬安攝）

【12:45】在英皇道一家水族店任職的劉太表示，今天純粹返回舖頭「換吓水、睇吓魚」，下午便會關舖。被問到為何擔心安全，她僅稱：「做唔到全日生意㗎啦，唔知咩環境，祝大家平安，示威者、巿民都係人，大家要平安。」

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經營菜檔的陳女士表示，知悉今天會有遊行示威和有傳白衣人或在東區生事，下午將會關門。（吳倬安攝） 【12:30】在天后經營菜檔53年的陳女士表示，知悉今天會有遊行示威和有傳白衣人或在東區生事，下午將會關門，她坦言擔心示威者和白衣人對店舖和人身安全造成威脅，故提早關門休息。 她指近期生意受社會環境所影響，但影響不大，因巿民還是要「因為要買餸食嘢」，「買定多啲（菜）返去，噚晚個個（巿民）買定啲嘢返去。」 在清風街經營水果店的William表示，暫時未知會否關門，他坦言：「主要都係驚白衣人，話晒係福清幫。」又說若有衝突發生，便會關舖。他表示不會擔心示威者會造成危機，指過去多次遊行示威，學生不會針對商人。他指近月周末生意受影響，但強調是責任在政府，他批評政府不回應五大訴求，修例風波又是政府製造出來，認為當前局面是政府造成的責任。

近月來即使警方拒絕向遊發出不反對通知書，不少人依然參與遊行，警方須以催淚彈驅散示威者。（資料圖片／羅君豪攝）

港島東遊行原訂於今日舉行，由維多利亞公園起步，以北角渣華道遊樂場為終點。警方早前表明反對遊行，僅向維多利亞公園的集會發出不反對通知書。不過，近月來即使警方拒絕向遊發出不反對通知書，不少人依然參與遊行，最終更爆發警民衝突，警方須以催淚彈清場。

原訂遊行路線會經過較多福建人聚居的北角，網上流傳福建幫會組織同鄉來港保衛家園，上周日亦發生手持木棍及藤條的白衣及灰衣人，在北角明園西街與英皇道交界，向示威者揮棍施襲，惹起市民關注。 香港福建社團聯會主席吳換炎昨日出席福建社團聯會的誓師大會時表示，肯定福建人不會出來打人，又說已呼籲鄉親不要出門，保持克制和冷靜，以免發生衝突。

記者今早觀察，約有七名中年男子在明園西街香港第一青年會義工團會址外聚集，其後向英皇道方向走去，約三至四名男子則在華豐百貨附近徘徊。

此外，北角警署外數日前已高度戒備，在警署外放置大型水馬陣，並掛上五層高的白紗網保護，防止示威者衝擊。警方在水馬貼上告示，指示市民使用對面的行人路。警署鐵欄內則以綠色帆布遮蓋，無法視察內裡情況，至於警署高位、在閉路電視鏡頭旁則放有射燈。