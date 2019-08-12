【811分析】示威者變奏　竄擾代勇武　警方零容忍驅散策略收效

昨日811示威，主張勇武抗爭的示威者以竄擾策略，在多區造成混亂。政府深夜發出聲明，表明「必定嚴正果斷執法，令違法示威者接受法律制裁。」 事實上，警方整日都以行動證明這番話，全面採用快速驅散策略，一見有聚集就迅速以催淚彈攻勢輔以大規模拘捕，對激進示威者予以重擊。縱使過程中出現警民衝突，部份社區民意反彈，但情緒未至失控，反映硬手腕策略漸見成效。

昨日示威雖然「遍地開花」，波及深水埗、尖沙咀、銅鑼灣、沙田、屯門等地區，但主張「勇武」的示威者人數相較以往明顯減少。之前相關示威者會駐守主要道路與警方較勁，但近日他們設置大型路障對抗警方防線的能力相較減弱，反而轉為竄擾策略，在多區「快閃」示威，並造成混亂。

政府：不定時、不定點出現的違法及暴力行為

政府新聞稿提及昨日遊行時，形容為「持續而且大範圍、不定時、不定點出現的違法及暴力行為.......」這可謂竄擾戰術的註腳。

激進示威者昨日有所收歛，可能與警方調整策略有關。可以見到，昨日警方對於各區聚集的示威者採取果敢執法態度，包括先快速發射催淚彈，再展開大規模的拘捕，甚至進入葵芳、太古地鐵站內以防暴警橫掃，與之前的「拖之訣」明顯不同

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警方這套戰術亦用在防範北角大衝突。之前，網上一直流傳大批「白衣人」進駐北角，並警告會與示威者發生衝突。在一片繃緊氣氛之下，最後亦因警方於北角駐重兵，令衝突事件未有於「小福建」發生。

大規模拘捕令以武力抗議示威者減少

警方改變策略後，打擊示威者的執法行動，變成強硬果敢(用內地說法是「敢於亮劍」)，無疑會令不少流血畫面出現，例如有女示威者眼部中槍嚴重受傷送院，在銅鑼灣等地區亦有不少示威者被警方制服時染血。另外，警方在社區發放催液彈亦牽連到不少街坊，相關的執法事後在北角及沙田等地，引來不少街坊不滿，包括投訴催淚彈煙吹入屋，甚至到街頭抗議。

儘管如此，觀乎昨日的情勢，民間的反彈情緒未至失控。相比之下，警方快速驅散及大規模拘捕勇武示威者的策略，令勇武示威者要面臨司法審判甚至數年的監禁，無疑會令上街以武力抗議的示威者減少，對主張勇武抗爭的示威活動，有逐步收效的趨勢。