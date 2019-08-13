【811衝突】商場不予警進入　守護香港大聯盟批影響執法

反修例運動持續，警民衝突愈趨激烈，昨晚多區都爆發嚴重流血事件。守護香港大聯盟今日（12日）發聲明，批評有示威者用汽油彈攻擊警署，導致警員被燒傷，認為不斷升級的暴力行為，嚴重破壞香港法治，擾亂社會正常秩序，威脅到廣大市民的生命財產安全，對此表示強烈譴責，並將涉嫌觸犯嚴重罪行的示威者繩之以法。 聯盟發言人又指，對於個別商場貼出不歡迎警察進入告示，認為是涉嫌影響警方執行公務，而對警察借用公共洗手間進行非議，「更是令人不解，明顯是對警察不應有的歧視」，促請有關商場撤回帶有歧視性質的告示，並向警員道歉。

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大聯盟發言人表示，根據香港法律，用汽油彈襲擊警署，燒傷警員，是非常嚴重的罪行，可判處終身監禁，批評目前示威者使用的暴力正在不斷升級，不僅用磚頭、鐵枝攻擊警方，而且還用雷射筆照射警員，甚至使用汽油彈來襲擊警署，「暴行遠遠超出了和平理性表達訴求的範圍，是不折不扣的犯罪行為」。大聯盟呼籲廣大市民一起站出來譴責、抵制及反對暴力，希望特區政府和警隊順應民意，採取果斷措施，制止暴力，盡快回復正常秩序。

大聯盟發言人同時表示，香港警隊是世界上最優秀和最專業的警隊之一，是目前維護香港繁榮穩定的最重要的支柱。大聯盟日前發起的全民撐警活動，將一直延續下去，呼籲廣大市民支持警方依法制止暴力，保護市民生命財產安全的正義行動。