【811衝突‧直播】逾300黑衣人包圍警總　要求警方接收投訴信

昨日（11日）深水埗、尖沙咀、銅鑼灣、葵涌、太古等地都有游擊式示威行動，有女子右眼被擊中嚴重受傷，亦有口部流血的男子在被捕過程中被壓在地上，警方的執法方式引起質疑。 由香港家庭福利會職工會和香港基督教女青年會職工會等30多個社福界工會及關注組組成的「反送中社福聯合陣線」，今（12日）晚上七時半發起包圍灣仔警察總部行動。

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【20:49】仍有二百人在現場，現場人士正討論去留，有提議如聲援機場或留現場都可，亦有在場人士稱下一步應組織罷工或推動其他界別罷工。

【20:25】參加者貼完標語後陸續返回行人路，在場人士稱活動結束，呼籲大家和平散去。

【20:21】 警員代表岀來接收投訴信，在場人士大叫「知法犯法」、「黑社會」。有參加者將標語貼在水馬上，並大叫「成立獨立調查委員」、「五大訴求，缺一不可」的口號。

【20:17】警方準備岀來接信，在場人士高舉雙手重申自己沒有任何武器，有參加者稱會守承諾，只要警方接信就會返回行人路。

【20:04】在場人士不斷大叫「香港警察，知法犯法」，強調只要把投訴信和標語交給警察，就會馬上回行人路。警方代表稱願意接收投訴信，但只可在水馬間的空隙接收，在場人士批警察未願面對光明，要求警員要岀來接收信件。

​【19:57】在場人士走出軍器廠街馬路位置，警方不斷指在場人士參與未經批准的集結， 違反香港法例，要求立刻離開，否則有機會被檢控。在場人士即大叫「你哋違反咗幾多法例」、「收信」，他們重申不是集結，目的是要報案和遞交投訴信。

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【19:54】警方在警總內表示，在場人士正參與未經批准的集會，呼籲他們盡快離開。大批參加者走至水馬位置前，大叫「報案」、「知法犯法」、「收信」等字句，要求警方接收投訴信。



【19:50】前來參加集會的人數不斷增加，現場粗略估計，約有300人。

【19:40】擔任十年的社工阿may表示，相信昨晚沒人能睡得著，她呼籲在場人士可輪流罷工，並鼓勵身邊的人參與罷工，因為希望社福界不應只由青少年走在最前線。

【19:30】反送中社福聯合陣線晚上七時半在警總發起「811追究警暴」行動，惟因警總位置遭水馬圍封，故參加者只可在警總對面的行人路集會。約百名身穿黑衣的集會者，在馬路上大叫「香港警察，知法犯法」、「香港警察，蓄意謀殺」等口號。

一名男參加者表示，剛到警總就8.11警方向示威者「濫用武力」情況報案，惟等候一小時仍未獲處理，他批評警員阻撓公民權利。