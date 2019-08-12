鄧小平前翻譯：中國憂任何讓步香港示威者都不接受

由反對《逃犯條例》修例觸發的示威抗議愈趨激烈，示威者與政府之間的僵持狀態，隨着示威暴力、被捕人士與傷者增加而惡化，短期內難望有趨緩跡象。輿論中有關中國政府是否會出動解放軍鎮壓的聲音愈來愈多，令人憂慮情況最終會否導致各方俱損。美國媒體引述中國前領導人鄧小平前翻譯人員高志凱指出，中央政府擔心任何讓步都不會被抗議者接受。

現已不在中國政府任職的高志凱接受《華爾街日報》訪問，稱中央政府有一個做出承諾的機制，但他對示威者的此類機制在哪裏表示疑問。他表示：「示感者一方的此類機制在哪裏？眾口難調。」

高志凱表示，中央政府正加緊趕在10月1日前平息香港的示威。他指，中國領導人希望在慶祝建國70周年時不用為此分心。

高志凱在接受《華爾街日報》採訪時表示，北京接下來的舉動取決於未來幾天香港事態發展。他表示，依據香港的《基本法》，中央政府可在香港特區政府提出請求，或全國人民代表大會常務委員做出決定時進行調停。

他在談到北京的立場時表示，香港不能再有任何一名警察受到攻擊：「如有一個警察受到攻擊，讓我告訴你，14億中國人都不會容忍。」他相信北京方面只會將動用武力作為最後手段，但可以採取一些低級別的干預措施，包括派出警察。不過報道中沒有說明，他所指的警察是否來自大陸的警察或武警。