【逃犯條例】繼吳光正批反修例　九倉發聲明譴責扔國旗落海

早前有示威者在尖沙咀「五支旗杆」卸下中國國旗並拋入海中。管理相關地段、經營海港城商場的九龍倉集團今（0004）晚發出聲明，予以強烈譴責。

8月3日及5日，海港城門外官地上高掛的中國國旗被破壞，九倉表示極度忿怒，又指這種行為不單止觸犯了香港法律，亦是對祖國及全國14億同胞不敬，集團予以強烈譴責，並會全力協助警方追究。

指已加強保安 但示威者行動太快

九倉在聲明中為國旗被除下及扔落海「解畫」，指8月3日下午國旗被破壞之後，管理員翌日已更換國旗，並加派保安人員把守，但8月5日再有示威者前來，不消兩分鐘便完成破並撤退，報警也來不及。

聲明稱，為安全着想，管理員在8月7日暫時封閉旗杆，以進行緊急維修，以免再發生意外。

設專屬email 向公眾徵求零風險護旗建議

九倉表示，他們正尋找零風險辦法去護旗。又表示除了尋求警方及專家意見，更希望能集廣大群體的智慧，盡快找到真正零風險的方案，詳情容後公布。聲明還留下一個電郵地址，公眾可以在8月13日早上10時起，將建議電郵至郵箱。

九龍倉集團首席顧問吳光正今日（12日）於多份報章撰文，直指反修例已「game over（完結）」，現時的五項訴求運動「只是讓人感到是『偽裝』以反修例『過氣』的『旗幟』，去爭取『佔中』失敗未能得到的東西、為爭取《基本法》以外的東西鋪路」，批評是與中央爭權，改《基本法》，改「八三一」定案，逼出政改使反對派能掌控立法會。