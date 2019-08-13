【逃犯條例】新華社署名文章　稱反中亂港勢力操縱激進示威者

近月多次反《逃犯條例》示威演變成暴力事件，國務院港澳辦及中聯辦舉行3次香港局勢記者會，最近一次更首次形容示威活動「開始出現恐怖主義苗頭」。 《新華社》今日（13日）發表署名文章，再次提出這項觀點，並認為暴力行為粗暴踐踏香港法治和社會秩序，正把香港拖向危險的深淵。

指「禍港亂港頭目」與外部勢力勾結

這篇題為《禍港亂港頭目必將自食其果》的署名文章，一開首指出，香港激進示威者屢屢用極其危險的工具攻擊警員，已經構成嚴重暴力犯罪。

文章認為，衝在前面的是激進暴力份子，幕後操縱則是「反中亂港」勢力。特別是一小撮禍港亂港頭目，甘當外部勢力干預香港事務的馬前卒，置民族尊嚴和香港利益於不顧，或勾連於異國，或策劃於暗室，成為香港社會的重要亂源，其行可恥、只心當誅、其罪當懲。

點名陳方安生、李柱銘、黃之鋒、羅冠聰等

文章稱，這些人把「民主」「自由」掛在嘴邊，幹的卻是內外勾結、禍港亂中的勾當。

文章又點名在示威發生之前，陳方安生、黎智英、李柱銘等禍港亂港頭目一個個飛往美國，與一些美國政客暗通款曲，指他們或是顛倒黑白，惡意抹黑香港法治和「一國兩制」；或是搖尾乞憐、奴顏卑膝，發出所謂「投訴」，祈求「洋大人」出手施壓，形容是「活脫脫一副賣國求榮的漢奸嘴臉」。

文章認為有大量證據表明，香港短時間發生眾多暴力違法行為，幕後有「黑手」在推動。又表示日前「港獨」組織頭目黃之鋒、羅冠聰，連同「獨青」黃程鋒、彭家浩在某酒店接觸美國駐港總領事館官員。文章稱：「『主子』面授機宜，『奴才』心領神會，香港出現的一系列暴力事件，正是一些人引狼入室、煽風點火釀成的惡果。」

新華社文章稱，衝在前面的是激進暴力份子，幕後操縱則是「反中亂港」勢力。（資料圖片）

指推年輕人做砲灰 達到不可告人的政治目的

文章又說，禍港亂港頭目「叫囂甚麼『光復香港』，口口聲聲甚麼『違法達義』，極盡挑唆慫恿之能事，實際上卻是政治圖謀利用年輕人充當棋子、砲灰。」又稱為達到不可告人的政治目的，不惜把年輕人引向歧途、送上絕路。

文章最後表示，在暴力烏雲密布、「黑色恐怖」蔓延的時刻，愈來愈多香港市民挺身而出，向禍港亂港份子說「不」。又指面對中央政府和近14億中國人民維護香港繁榮穩定、捍衛國家根本利益的堅定決心，面對香港社會守護法治、維護安定的正義力量，「禍港亂港頭目的圖謀絕不可能得逞，作惡者必將自食其果。」