【逃犯條例】聯合國：警方違例發催淚彈證據確鑿　促港府調查

逃犯條例爭議引發連場激烈示威，警方與示威者武力不斷升級，其中警方多次在民居附近發射催淚彈。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）今日發表聲明，（13日）指有確切證據證明警方違反指引發射催淚彈，促請港府就事件展開調查。

指出會構成相當大的死傷風險

巴切萊特促請警方克制，並促請港府調查警隊以違反國際指引的方式向示威者發射催淚彈。

她在聲明中表示：「可以見到警員多次將催淚彈射入擁擠的封閉區域，以及直接射向個別示威者，造成相當大的死亡或嚴重受傷的風險。」

巴切萊特又表示，注意到特首林鄭月娥承諾「盡可能地廣泛接觸」以及會「聆聽市民的不滿」。她呼籲香港政府和市民進行公開和包容的多方對話，和平解決所有問題，並指出「人民可以參與公共事務及影響生活的決策，是實現長期政治穩定和公共安全唯一可靠的途徑」。

以下為8月11日晚上，警方在葵芳站內外發展催淚彈的情況↓

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指中國「恐怖主義」評論無助解決事情

對於港澳辦稱香港反修例示威出現「恐怖主義苗頭」，巴切萊特指有關說法無助舒緩局面，倒可能令局勢升溫。

就警方於葵芳港鐵站發射催淚彈，警察公共關係科高級警司江永祥昨日在記者會上解釋，警員評估過該處並非在地底，而是半開放式的港鐵站，當時警方施放了一枚催淚彈，亦發射了兩發橡膠子彈。至於為何警員不入站拘捕，他稱考慮很多因素，包括現場煙霧瀰漫及有示威者攻擊警員等。