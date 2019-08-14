【機場集會】民建聯強烈譴責　批示威者「醜出國際」　促繩之於法

反《逃犯條例》修訂的風波持續，大批市民昨（13日）續在機場集會抗議警方使用過度武力，隨後演變至阻礙旅客登機，晚上有示威者包圍及以索帶綁起兩名內地男子，當中一人被證實是《環球時報》記者。事件中有防暴警察到場與示威者衝突，並拘捕多人。 民建聯今(14日)發聲明予以強烈譴責，批評示威者向旅客濫用私刑，做法「醜出國際」。聲明同時「向廣大內地同胞呼籲，昨日發生的暴力事件只是香港一少撮激進暴力份子造成」，強調香港絕大部份市民一直歡迎內地及世界各地旅客來港。

民建聯對示威者行為表示極度憤怒，認為示威者嚴重違法、「不顧後果行為令人髮指，更是『醜出國際』」。（資料圖片/曾梓洋攝）

聲明稱，機場連續兩日遭示威者佔領，令機場運作癱瘓，大批旅客被迫滯留，聲明又指，「示威者向旅客濫用私刑，向他們施予極端暴力，更有內地旅客被示威者禁錮長達五小時」，另有內地旅客表明記者身份，卻仍難逃暴力對待。

民建聯對示威者行為表示極度憤怒，予以最嚴厲譴責，認為示威者嚴重違法、「不顧後果行為令人髮指，更是『醜出國際』」，令香港和香港人的聲譽受到嚴重損害。民建聯又指，現時香港形勢嚴峻，強調香港未來經濟前景和香港安居樂業的信心受嚴重打擊，強調「全力支持警方採取措施，盡快止暴制亂，並將上述違法份子繩之於法，恢復社會秩序。」