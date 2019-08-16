【逃犯條例﹒專訪】愛爾蘭駐港總領事：各方需妥協　暴力不能解決

上世紀60年代起，愛爾蘭及英國面對北愛爾蘭問題，愈3500人因此喪生。曾任愛爾蘭對帳調解主任（Director for Reconciliation）的愛爾蘭駐港總領事高德朗（David Costello）接受《香港01》專訪時，雖然表明不評論香港現況，但引用愛爾蘭經驗，指暴力不能解決問題，最終需要各方妥協（compromise）。

曾任愛爾蘭對帳調解主任（Director for Reconciliation）的愛爾蘭駐港總領事高德朗（David Costello）接受《香港01》專訪時，雖然表明不評論香港現況，但引用愛爾蘭經驗，指暴力不能解決問題，最終需要各方妥協（compromise）。（黃寶瑩攝）

高德朗於周三（14日）接受訪問，當日剛好是北愛爾蘭問題首次衝突發生的50周年。他表示，根據愛爾蘭經驗，警方及示威者的武力只會不斷增加，行為更為激進，令社會越來越分裂，因為支持及反對者都只會在其同溫層（echo chamber）溝通，令局勢面對兩難（caught betwen a rock and a hard place）。他認為雙方要明白並非全贏或全輸（all or none），而是應該重建互信，願意原諒，才能解決分歧，因為「政治是妥協的藝術」。

他指出，首先是透過設立廣泛代表性的平台，雙方在沒有前設下對話；其次是要明白衝突的表徵及原由，就算解決了表徵，也未必能處理原由，所以當局要了解產生衝突的原由，而非只解決示威者的訴求，才能解決問題。

至於如何設立平台，高德朗認為以愛爾蘭經驗，由可信的人，如宗教領袖、商人等提出，令雙方都可信賴，可以商討如何對話（talk about talk）、相關架構等。

被問及愛爾蘭會否擔心香港仍屬合適的投資地點，高德朗相信香港仍是安全及良好營商之地，因其制度仍是可預計、法治良好、有公平審訊等。（黃寶瑩攝）

對於現時香港警方被批評，高德朗未有直接評論，只稱當一個政府或警察失去合法性（delegitimise），整個國家將會失去合法性，而重建合法性的過程將會非常困難及漫長。

他又引述聯合國開發計劃署去年發布的聯合國人類發展指數排名，愛爾蘭排名第4，而香港排名第7，認為兩個已發展的地區，人民都是希望有更好的生活，而相對他曾駐守的哥倫比亞及墨西哥，愛爾蘭及香港毋須面對貧窮、毒品等議題，已是非常好的地方。雖然現時面對社會動盪，但他強調港人不應失去希望。

被問及愛爾蘭會否擔心香港仍屬合適的投資地點，高德朗相信香港仍是安全及良好營商之地，因其制度仍是可預計、法治良好、有公平審訊等，而香港及愛爾蘭有深厚歷史淵源，香港有40條街道是以愛爾蘭人命名，在此困難時期，各方應有更多的同理心，相信爭議可以盡快獲處理。