【逃犯條例·直播】警方深水埗清場後收隊　深夜市民再集結警署

政府修訂《逃犯條例》及警方執法爭議引發連串不合作運動和警民衝突。有網民藉今日（14日）「農曆七月十四」，發起在深水埗警署門外「燒衣」示威，並呼籲帶同鐳射筆，「激光燒衣」。

催淚煙攻入民居，居民到樓下哭訴。（高仲明攝）

警方在無示威者的街道發射催淚彈，街坊須掩面而過。（高仲明攝）

【23:28】警方收隊後，再有大批市民聚集在深水埗警署外，用鐳射筆射向警署窗戶。警方則則用擴音器警告會使用武力驅趕，又向市民呼叫「返上行人路」，「講粗口冇用」，「你哋啲幼稚行為」。有市民則高呼「犯咗邊條法例啊回應？」警方未有用擴音器回應該問題。

【23:09】有不同顏色衣著群眾再次到警署對出聚集「燒衣」。

【22:38】警員開始撤退。

【22:29】再有街坊走到防暴警員旁指罵，「你就好x開心啊，喺到放煙花咁開心，唔係第一次啊，周圍街原來冇人㗎，由街頭行道呢度我都聞緊你啲催淚煙，我喺上面訓覺，聽日要返工，你有冇理過我哋市民感受啊？」

【22:23】催淚煙在居民區四散，有女居民走下樓梯怒罵警員「你哋係咪痴線……有大有細㗎，你哋係咪香港人啊？」有警員警告另一名途徑街坊，要求對方回家，街坊就諷刺道：「屋企好多催淚煙啊，點返去啊？」

【22:21】防暴警員防線將至，附近的麥當勞關門熄燈停止營業。

【22:15】警方在欽州街再發射催淚彈，但現場人群大多是記者，未見黑衣人潮。基隆街、欽州街、荔枝角道等各處都已有催淚彈發射。

【22:11】基隆街突然有煙霧冒出。現場可以看到一條警方防線，相信警方在該處再發射催淚彈。警方繼續推進。欽州街的警方防線同時推進。

【22:09】大批持盾防暴警察在欽州街戒備，一度發射催淚彈，現場除了警員，大多是記者。

【22:05】剛才警方發射催淚彈的方向，馬路上未見有示威者，行人路上有圍觀市民，部分人是從附近大廈走出觀望。

【22:04】荔枝角道大批警員開始推進，期間發射多枚催淚彈。

【22:01】有少量居民在警方部署位置對開的行人路觀望，未有發出聲響。警方隨即舉黑旗及橙旗推進。

【22:00】荔枝角道深水埗警署位置有約60名防暴警員部署，警方向記者警告，會發射催淚彈。

【21:54】警方再向無人的街道區域發射催淚彈。有街坊裝扮的市民用水淋熄催淚彈，又以粗口罵警方，該市民又表示查看過催淚彈殼，發現沒有過期，著其他人「放心」。

+ 5 + 4 + 3

（羅國輝攝）

「激光中」的警署。（高仲明攝）

示威者用激光同時射向警署。（高仲明攝）

【21:47】示威市民幾乎全部散去，警方則一度舉起橙旗警告會開槍驅散。現場餘下的人士，主要是記者。

【21:44】警方突然警告示威者會發射催淚彈，隨後立刻射出至少4發催淚彈，有人用蒸魚碟掩蓋催淚彈。聽到催淚彈聲有，大批示威市民即刻離開，連燒衣的化寶盆都未及熄滅。

【21:42】示威市民其中一個口號是「還眼」，表達對日前有女子被警方用布袋彈懷疑射爆眼事件。而鐳射光則源於早前浸會大學學生會會長方仲賢因購買鐳射筆而被指控「藏有攻擊性武器」，他最後獲釋。

【21:37】市民持續用鐳射筆射向警署外牆，但已沒有警員再用揚聲器警告用鐳射筆射向警署的市民。

【21:28】市民倒數後，用激光齊射警署，示威者高呼「著火」諷刺警方。

溪錢下的防暴警員。（曾梓洋攝）

【21:26】西九龍中心對出的「燒衣」晚會人頭湧湧，警方早前警告會使用催淚氣體，不少人則戴口罩繼續參與。

【21:13】警員再度後退約10多米，其身後就是深水埗警署，現場市民非常激動，呼喝警員「返去」，最終防暴警員全部退入深水埗警署。警員則再次使用擴音器警告，如群眾再不散去，就會用武力驅散，又稱「如警方使用武力，無法確保你們的安全」，以及「會使用催淚煙等武力，警方迫不得已波及到欽州街一帶的居民」。

【21:12】警方警告示威者時，不時轉換字眼，有時稱「鐳射槍」，有時則稱「鐳射光」。

【21:09】有女示威者向警員撒「溪錢」，高叫「收OT錢」。

此前有網民聲稱今次活動是「宗教集會」，不需申請不反對通知書。

【21:05】防暴警從欽州街慢慢向深水埗警署方向後退。群眾繼續「燒衣」。其後警員高舉藍旗，警告集會時非法，呼籲群眾離開。

【21:00】持盾防暴警員正在欽州街上擺開陣型推進。周圍市民情緒高漲，有人向警員高呼「黑警」，又撒「溪錢」

【20:53】有示威者欽州街路中心插香燭在路旁花槽上，其他人則即場拜祭。現場沒有封路，不斷有車輛從旁通過。有警員手持盾牌在附近戒備，又以強光不斷向示威者閃爍。

【20:51】警員使用揚聲器，以激動聲線警告記者離開欽州街，又要求群眾停止用「鐳射槍」射向警方。

【20:49】防暴警員到達後，附近食店落閘，但店內仍有食客進餐。大量群眾在現場高呼指控警員「黑社會」。

【20:47】警員持續在天橋上舉紅旗，又用強光射向橋下示威者，回應示威者使用鐳射光射向警員。警員在橋上移動，準備離開天橋。

【20:44】警員再次舉起紅旗，呼籲橋下的示威者停止衝擊，否則使用武力。

【20:43】現場燒衣的市民非常鼓譟，不滿警員以示威者使用「鐳射槍」為由驅散示威者。

【20:40】防暴警察出動，使用長盾推進，又展示紅旗威脅會使用武力。現場天橋下的市民非常鼓譟。橋上推進的警員面前沒有示威者，只有穿著反光衣的記者。

【20:35】一堆紙碎在警署上空飄落，在場人士歡呼。在西九龍中心天橋底，現場人士已開始燒衣，有人繼續高呼「黑警還眼」。

【20:29】現場人士情緒突然高漲，高呼「黑眼還眼」。

【20:25】在西九龍中心天橋底，「女長毛」等多人在路邊擺放衣紙和生果，預備之後燒衣。其身邊亦有年輕人摺衣紙，當中有人戴口罩，齊齊預備今晚舉行的祈福晚會。

防暴警察在天橋上推進。（高仲明攝）

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群眾開始準備燒衣物品。（彭毅詩攝）

有人用鐳射筆向深水埗警署外牆射不同顏色的激光。（彭毅詩攝）

【20:19】大南街開始有人群聚集。原本多名警察在警署門外戒備，現在相信是已進入警署。

【20:14】警察繼續用大聲公著市民停止用鐳射槍「襲擊」他們，否則用適當武力，又呼籲記者離開到安全位置，不要走到警察執法的範圍。同時，路面和天橋上的市民對著警署呼喝。

【20:10】天橋有人用鐳射筆射向警署，警署上警員用大聲公警告此為襲警行為，要求他們停止。

警方形容，射激光是「暴力行為」，警告可用武力驅趕。

【20:00】記者現場所見，直到晚上八時即「燒衣」活動開始，未見有黑衣人集結；而欽洲街一帶則有多名警員巡邏，警署外亦架設大型水馬。附近行人天橋則站滿想看熱鬧的市民。

（資料圖片/歐嘉樂攝）