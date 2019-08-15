【逃犯條例】網傳內地非法採訪　有線新聞部澄清：有合資格記者證

逃犯條例爭議由6月至今已經過了兩個月，期間出現不少示威的新聞報道，不過內地人從正常途徑，未必能獲知大量相關消息。有線新聞今日（14日）發出聲明，表示有網上帖文假扮有線記者，要求不要回答關於香港的問題，又說有線是非法採訪。有線新聞部澄清，該台記者在內地有合資格記者證。

網上帖文指 遇到有線新聞記者要報警

有線新聞中國組facebook發表題為《不傳謠 不信謠》的帖文，表示內地社交平台出現跟蹤該台記者在廣州街頭採訪的片段，指「有人自稱有線記者」，問香港問題之後回去剪輯，要求被訪者謹慎對待以及報警。

該網上帖文又要求被訪者不要回答香港問題，特別是《有線新聞》的記者，遇到的話就報警說非法採訪。

有線中國組facebook刊證有線新聞部澄清，所有採訪都是合法進行。

有線指所有採訪活動都合法 亦無扭曲內容

有線新聞部澄清，有線中國組駐內地人員，均持有中國全國新聞工作者協會發出的《港澳新聞機構常駐內地記者證》，採訪活動均是在合法範圍下進行，符合新聞專業守則，報道沒有扭曲被訪者的內容。

有線中國組近期做了不少內地人對香港逃犯條例修訂示威認知的報道，包括7月29日內地民眾有關香港反修例風波認知的新聞，以及在8月8日播出，內地機頂盒熱賣，民眾用來看香港電視台足本示威新聞。