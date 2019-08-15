【政壇諸事町】新聞處長朱曼鈴改任郵政署長　李美嫦升財庫局常秘

政府修訂《逃犯條例》引發政治風暴，特首林鄭月娥早前表明會改革管治風格，雖暫未有問責官員因此離職，但政府內部就出現人事調動。 政府公布現任首長級第六級（D6）的新聞處處長朱曼鈴離任，平調擔任郵政署署長，教育局副秘書長鄭偉源升任新聞處處長。此外，康樂及文化事務署署長李美嫦則會由D6升任D8的財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務），接替將展開退休前休假的黃灝玄。

政府公布現任首長級第六級（D6）的新聞處處長朱曼鈴將改任郵政署署長。（資料圖片）

李美嫦的調動，將於9月10日生效，朱曼鈴的調動則會於9月9日生效，現時D4的鄭偉源則會於8月29日正式上任執掌新聞處。

另外，現任D4的政府產業署署長劉明光將於10月4日升任D6的康樂及文化事務署署長，現任D4的香港駐歐盟特派代表林雪麗將於9月2日升任D6的特首辦常任秘書長。

上述調動可算是較為罕有，其中朱曼鈴只執掌政府新聞處約一年半，較以往政務官擔任一職約3至4年為短，而劉明光更只是擔任政府產業署署長9個月便升職。林雪麗則曾為「救火隊」，2013年調任海事處副處長（特別職務），負責改革該處於南丫海難事故調查委員會報告而揭示的漏洞。

公務員事務局局長羅智光表示，「五位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務」。