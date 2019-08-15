民建聯鄉議局就施政報告提交建議　倡加房屋供應解民生矛盾

民建聯及鄉議局今日（15日）與特首林鄭月娥會面，就來年施政報告提供建議。民建聯以『改革為民，化解矛盾』為建議書主題，於房屋、土地、醫療等範疇提出過百項建議，當中包括建議政府改變施政風格及與市民溝通方式。鄉議局則以『止暴制亂，恢復秩序，民生為重，經濟為主』作主題，建議政府積極處理土地發展及民生訴求，及希望香港盡快回復秩序法制。

民建聯主席李慧瓊指，政府一直未有積極緩解香港社會潛藏的深層次矛盾，如房屋及青年問題，更因近月修例風波而打開缺口，令民怨一觸即發。（李澤彤攝）

民建聯主席李慧琼指，政府一直未有積極緩解香港社會潛藏的深層次矛盾，如房屋及青年問題，更因近月修例風波而打開缺口，令民怨一觸即發。她稱已經向林鄭就近日情況交換意見，並表示特區政府要就修例風波深切檢討，改變施政風格，一改政府不夠貼地的形象，改變與市民溝通形式，例如局長及政治助理直接落區會見市民，與不同持份者溝通。李慧琼更建議政府成立專職隊伍與年輕人溝通，包括進入大學校園與大學生解釋政府工作及溝通，亦提議政府重組及物色新聞統籌專員，檢討政府新聞處的職能及架構，強化政府傳遞資訊的效率。

民建聯亦向政府提出過百項民生政策建議，當中經濟及房屋政策建議方面，陳克勤指出政府應改革土地供應督導委員會，由特首親自領導委員會，以及提議政府善用『收回土地條例』、收回預留迪士尼樂園第二期發展的土地作興建公屋之用、興建過渡性房屋、推行租金津貼及租務管制，及向成年香港永久性居民派發8000元等措施。

鄉議局同日亦有向林鄭提出《施政報告》建議。鄉議局主席劉業強表示「明日大嶼」計劃對解決房屋問題是遠水不能救近火，而政府早前提出的土地共享計劃，以公私營合作方法發展新界土地，提升香港房屋供應量的方法則可取。鄉議局亦希望政府加強發展偏遠鄉村，在交通方面進行加建及擴充，及興建安老設施。他認為沙頭角，蓮塘，新田等地亦應發展，以配合內地發展及滿足旅遊及居民需要。

劉業強表示，近月的遊行示威令地區人士受滋擾，期待當局盡快執法，令社會回復穩定。劉稱，政府需要在民生，尤其居住方面「加強力度解決問題」，並指「大部分人怨氣都係呢方面」。他呼籲市民不要再遊行抗議，包括「和理非」的行動，因為現時遊行示威被部分人士利用而演變成暴力事件。