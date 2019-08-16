【逃犯條例】全球多地聲援港反修例運動　周末舉行逾28項活動

反修例運動持續，民陣本周日(18日)將會再發起大遊行，要求政府煞停警黑暴力，落實五大訴求。與此同時，全球多地，包括英國、美國、加拿大、澳洲、法國、德國、台灣和日本等地，在本周六、日亦有多個活動，聲援香港的反修例運動。

台灣除了有街頭放映會和物資募集活動外，亦會在台北101大樓和高雄車站舉行快閃行動。

Fb專頁「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」公布，在本月16至18日，在全球多個地區將會舉行逾28個活動，聲援香港的反修例運動。當中包括「與港同行」的大遊行，在英國倫敦、愛丁堡、美國紐約和波士頓等地，呼籲民眾穿黑衣參加遊行；在三藩市、西雅圖和華盛頓等地就有多個集會，主題包括譴責警察暴力、連儂牆鐳射快閃集會和《香港警察暴行公諸於世放映會》。在台灣，除了有街頭放映會和物資募集活動外，亦會在台北101大樓和高雄車站舉行快閃行動。

fb專頁「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」由一群香港網民自發籌組，成員來自香港各個階層，早前曾在全球多份報章發頭版廣告，例如在台灣報章《自由時報》頭版刊登題為「保衛台灣 重奪香港」的廣告，希望台灣人在港人以死相搏時挺身而出；亦有於英國報章刊登廣告，促請英國首相約翰遜遵守「中英聯合聲明」。

「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」網頁的標誌是一個由五個人型組成的圖案，寓意五個人從全球各地匯聚至香港這個地方，集結成這一次運動的象徵，好比一把撐開了的 雨傘。而這個標記也像在香港土生土長的市花洋紫荊，五塊花瓣代表著示威者在2019年6月所提出的五大訴求。