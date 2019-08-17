【反暴力集會】鍾鎮濤再現身倡反暴力　大會稱有47.6萬人出席

建制派今日（17日）再在添馬公園發起集會，主題為「反暴力 救香港」，集會提出守護法治、停止破壞、社會重回正軌等7項訴求。 集會將於下午5時開始，金鐘站往添馬公園的出口及中環大會堂於4時許已開始出現人潮。演藝界鍾鎮濤呼籲反暴力，張明敏亦有現身。大會聲稱現場有47.6萬人，並準時在下午5時45分結束。

鍾鎮濤再現身反暴力集會，但只作了簡短的發言。(李偉欣攝)

【18:00】大會播放《獅子山下》後，宣稱集會人數達47.6萬。

【17:54】集會結束後，突然有人邀請曾被示威人士路障阻擋去路的司機上台。早前有網民拍攝該司機的片段，見到他一度將硬物投向示威者，其後又發難，向一名示威者叉頸，令對方背脊撞向石駁，其他示威者隨即與該施襲的司機扭打一團，期間其貨車也在衝突中被毀。惟大會把話筒交給該司機後，司機僅表示：「呃……你地即係叫我上嚟……」。吳秋北隨即取過話筒，指司機本身已經「畀人圍毆，內心一定恐懼，驚嚇，但千辛萬苦，依然願意企出來，相當勇敢」。眾人最後又合唱《獅子山下》。

【17:45】大會準時宣布結束，呼籲人群「疏散」，大會又提醒人士不要拋棄國旗，「珍而重之咁將國旗帶返屋企」，並將垃圾帶走。

參與反暴力集會的人士，都穿著不同顏色衣服出席。（林若勤攝）

【17:40】譚耀宗上台發言時表示，國旗國徽是國家尊嚴標誌，要求「不要與全國人民為敵」，他表示，「為平息暴亂的警隊致敬、對受傷警員表示慰問、對警隊家屬關心問候。」譚惠珠則稱，「濫炒」是有人提出不合理的要求，「例如犯罪特赦，明明非法集會有武力擾亂治安，而不准法庭說暴動，呢個不是法治精神，呢個唔係自由」。

【17:30】大會邀請青年護旗手發言，他高呼「五星紅旗、永垂不朽」口號，指黑衣人早前扯下國旗，但只要香港繼續是中國一部分，五星紅旗就會繼續升起。他續指，昨晚一些人，仍然高舉美國等這些國國家國旗，但香港永遠只是屬於中國的。陳曼琪則呼籲全場揮舞國旗、區旗呼應。

的士業界代表則表示，駕駛的士「揾食」，如果會被人打，「仲有王法、仲有天理」，他又指，業界生意近期「步入寒冬」，有阻路和警察封路，他質問「要我哋點樣？係咪要搞亂香港？」

【17:25】曾在撐警集會出現過的「阿B」鍾鎮濤，今日亦有在集會上出現，並上台發言稱要反暴力，之後張明敏亦有出現，演藝界後，之後有不同商界人士上台發言，每人均只短暫發言，大叫如「拒絕攬炒」及「反暴力、救香港」等口號。

反晎力集會有不少人出席，但只作短暫發言。(林若勤攝)

+ 3 + 2

【17:20】律師陳曼琪，強調必須遵守國家憲法，公義必須彰顯於人前，強調暴力不能凌架法律，這樣才能令不同意見及價值觀的人和平共處，個人自由非無限制，現在香港法治受到嚴重衝擊，香港有背靠祖國的優勢，一定可以克服困難，要繼續悍衛法治。

【17:17】大會邀請教育界上台發言，教聯會黃錦良呼籲年輕人，「停一停，想一想」，「反對暴力、反對欺凌」。陳曼琪又補充要，要反對罷課。她指，尊重法律，守護法律，敬畏法律，違法必須負刑責等是香港核心價值，沒有人可以凌駕法律；個人言論示威集會自由，不是無限制，必須不能損壞其他人權益，國家安全，社會秩序和安寧。前律政司司長梁愛詩到台上。

【17:10】集會上又播出一名自稱是警嫂的錄音，她讀出一封給孩子的信，其中有提到警察的家屬宿舍被毀，窗門被打爛晒，亦快要開學，然而網上很多仇恨言論，稱要傷害警察，面對恐嚇同暴力，該「警嫂」稱不知孩子會否受到欺凌，但又說，警隊現在需要人手，他會會支持警察，及要相信愛，因為在敵我分明的時候，無愛和沒有同理心，世界會好危險，忘記愛，好快連快樂都記不起，又說遇上難過時刻，要常記住要做好一個。錄音完畢後，在現場人士大叫：「警隊加油」及「救香港」的口號。

【17:00】大會準時在下午５時正式開始，先奏起國歌。之後工聯會會長吳秋北表示，現場成千上萬民眾一起唱國歌，氣氛高漲。陳曼琪及陳勇則一同帶領集會人士叫口號。

下午4時許有不少疑似會參加添馬公園反暴力集會的人士在中環大會堂集合。(鄭翠碧攝)

+ 4 + 3 + 2

【16:51】6月建制派在添馬公園第一次舉辦撐警集會時，有親建制派的集會人士襲擊多名記者和不同意見人士。陳曼琪今次就主動在台上提醒：「大會收到料，有人會混入我哋，挑起暴力。」她呼籲，如有人惡意挑釁，但不要有任何暴力，不要動手，「我哋去報警好冇啊？」

大會又播放日前於機場，因被發現拍攝示威者大頭照及行李中有與荃灣斬人事件同款藍色衫，而被示威者捆綁攻擊的《環球時報》記者付國豪的影片。片中付表示支持集會，支持香港警察，又稱不希望引起內地和香港的對立，希望日後還能有機會到香港採訪。

【16:40】集會開始前夕，大會播放宣傳影片。主持集會陳曼琪表示，大會不歡迎穿黑色衣服、戴口罩人士，又指，請戴口罩人士「返去睇醫生」，「現場嘅人全部都係健康開心，愛好和平嘅香港人。」另一名男主持又指，「點解我哋著黑色衫、戴頭盔都晤得係咪唔合理」，其他主持隨即大叫「不合理」，他們又稱，「我哋要和平理性」。眾人又高呼「反暴力、救香港、拒絕攬炒」等口號。影片播放期間，大會音響傳出聲音，呼籲說：「各位社團領袖，我哋一陣上台影相好唔好啊？」大會音響又傳出聲音，多次要求集會人士不要開雨傘，不要擋住攝影機，其後，又用普通話作出相同呼籲。

大會又邀請一名名為Peter的白種人上台發言，該人用英語發言，質疑早前示威者堵塞機場，及「為何恐懼中國？」他又呼籲停止使用暴力。陳曼琪就在台上用咪回應Peter，台下集會人士隨即跟隨回應。

建制派在添馬公園發起集會，主題為「反暴力 救香港」，集會提出守護法治、停止破壞、社會重回正軌等7項訴求。（彭毅詩攝）

現場有人派大公報和文匯報。（彭毅詩攝）

【16:20】雖然集會將會在添馬公園舉行，但在下午4時許，已有不少人在中環的大會堂內集合，他們有拿著國旗，亦有拿著反對國旗國徽被污損等標語的大紙牌，亦有人拿著「支持特首」，及「恢復秩序」的標語，保衛香港運動主席傅振中亦在場，相信他們都是將會出席集會的人士。

【15:46】距離集會還有個多小時，金鐘站往添馬公園的出口已有人潮，現場所見多為中年人或長者，有人舉起「中國和平統一促進會香港總會」的牌。現場有人派發大公報和文匯報

唐英年等人出席集會記者會。（資料圖片／羅君豪攝）

集會由「守護香港大聯盟」舉辦，時間由下午5時至6時半。大會昨天舉行記者會，呼籲參加者不穿黑衫 和不戴口罩。

根據警方發出的不反對通知書，大會預計一萬人出席，警方要求安排至少50名糾察在場維持秩序。

大會流程顯示，四名港區全國人大代表，包括工聯會會長吳秋北、前民建聯成員及黃大仙區議員陳曼琪、自由黨陳曉峰、民建聯副主席陳勇都有份主持集會。

集會開場會有「齊唱國歌」儀式，其後集會指會有「婦女界」、「法律界」、「演藝界」等不同界別代表發言。