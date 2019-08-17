【反暴力集會】福建女未集會先如廁　問行政長官表現答警察好辛苦

建制派今日（17日）舉行的「反暴力集會」下午5時正開始，不過有參加者在集會未正式開始已離開，其中一名來自福建許女士稱因她要去廁所。 她受訪時被問及特首林鄭月娥是否做得好，許女士反稱「你說甚麼做得好？」記者再說「林鄭月娥」和「特首」等字眼，她都未有回答，直至改用「行政長官」，她才反應過來，但只是說：警察好辛苦。

來自福建的許女士，集會未開始已走向海富中心，她說因為要上廁所。(楊凱力攝)

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許女士身穿「I❤️警察」藍T恤出席集會，但在集會開始前，她已撐傘往海富中心方向行。被問到為何集會未開始便離開？許說要去廁所，並問哪裡有廁所，之後又願意停下來接受訪問。

許女士稱她來自福建，丈夫在香港工作，所以她時常來港，今次來港已有個多月。被問及為何參加集會，許女士道：「連老師都要反抗怎麼行？香港下一代每個人都要保護，還要保護香港，還要保護你的父母，香港就是你的父母，中國就是你的父母，你不重視父母，你還算甚麼人？」

許女士愈說愈激動，甚至手也有點顫動，並重申：「生一個孩子不容易？父母養你，你現在還要打父母，還要打你的國家，你算甚麼人呀？」

對於有女示威者眼部中槍，許女士表示：「誰打也不清楚。」她也說都感到心痛，但稱：「看你是對的，還是不對的。」

被問及「林鄭月娥做得好嗎？」許女士反問：「你說甚麼做得好？」記者再道：「林鄭月娥。」她「嗯」一聲，記者續稱：「特首」她再問：「特殊？」直至聽到「行政長官」，許女士才反應過來說：「香港的行政長官。」然而她並沒有評論林鄭的表現，只是說：「警察很辛苦，每天很辛苦，對付這些人好辛苦。」