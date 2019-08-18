【818集會﹒直播】隊尾到銅鑼灣　警機動部隊校長莊定賢現身西環

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發的連串示威浪潮仍然持續，民陣原本打算今日（18日）發起從維多利亞公園出發，遊行到中環遮打花園，民陣預計參與人數達30萬人。惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。 集會將於2時集合，《香港01》記者將全程直擊。

【19:08】遊行隊伍隊尾抵達銅鑼灣百德新街電車站，不少遊行人士分別向糖街和銅鑼灣街市方向離開，人潮開始有所減少。

【19:04】約30名防暴警察步出西區警察總部，沿德輔道西向上環方向前行，現停在德輔道西185號外，見有黑衣人就搜查。另，高士威道仍未能完全開通，但西行線開始有零星的車輛通行。

【19:00】 康文署宣布，中西區所有文康設施已提早關閉。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉。 另，警方表示，現時大批參與者離開集會場地，佔用天后至西環一帶的多條主要幹道。

【18:5７】 入夜後，中央圖書館對出，仍有人流在行車路上，朝銅鑼灣方向前進。有朝銅鑼灣方向前進的市民，剛才在維園前停留一段時間後，現在離開，跟隨人流朝銅鑼灣方向走。

高士威道仍未能完全開通，但西行線開始有零星的車輛通行

【18:55】隊尾到銅鑼灣。大台表示，收到信息，仍有人循不同方法，前往維園參加集會

有人行出夏愨道佔據左邊行車線。(羅家晴攝)

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【18:45】 政府總部西翼架設了水馬，內部目測至少五輛警車、兩部救護車及一部消防車，有市民向總部射鐳射光。

【18:37】干諾道西近高樂花園對出 有逾百名警員嚴密佈防，當中有持槍速龍，也有警察機動部隊校長莊定賢。與此同時，參與人士去到炮台山站已沒有再佔領馬路，大多數都是下去炮台山站，沒有到往北角方向行。

【18:34】有集會人士表示，進入維園參加集會後，到銅鑼灣發現「塞死曬」，故回頭向東行離開。

【18:32】防暴警員持長盾、圓盾以及催淚水劑下旅遊巴，進入特首辦位置。

另一邊廂， 高士威道的情況，部分車輛包括救護車可以勉強通行，有人向東行離開，也有人向西朝銅鑼灣方向進發。

【18:28】中環灣仔繞道上有數名防暴警察。

【18:27】 有內地人上民陣大台發言，表示微信號和微博號都被封鎖，而今天發生的事，大批市民上街遊行，有不少媒體報道，唯獨沒有內地媒體。他指，網上很多攻擊香港的言論，但原因，是因為內地資訊被封鎖，無法獲得真確的資訊；信息的交流不暢通，才導致了誤會，同時內地許多人沒有受到良好教育，8億人從未乘搭過飛機；他希望香港人透過普通話、簡體字，向內地人宣傳香港發生的事，希望香港的事能以和平方式解決。

【18:23】有市民在海富橋上懸掛一幅大型橫額，上面印有「我要民主」的字句。

【18:21】維園內及外都人潮不斷流動，中央圖書館圖書館對出，不少人流都表示已進入過維園再離開。人群沿途不斷高呼「五大訴求缺一不可」、「時代革命光復香港」口號。

【18:05】十多名在添華道的警員上旅遊巴，但暫未有駛走，在場市民繼續用閃光燈照向旅遊巴方向。

【18:02】干諾道往西環方向已封路。

【17:54】夏慤道天橋位置有部分市民用閃光燈照向添華道位置的警察，內有十多名警察，正戴上防暴裝備。

【17:49】 仍有不少人在民陣大台前停留，聆聽大台上的市民輪流發言。

【17:42】參加者開始佔據埋夏𢡱道另一條行車線。目前仍有車輛在夏慤道兩條行車線行駛，經過時市民都會讓岀位置。

【17:35】 維園仍然非常擠擁，有離開的群眾要跨過花槽，有市民自發在花槽旁協助其他人翻越柵欄。維園內長椅濕透，變成標語展示檯，又有人擺放樽裝水給其他人取用。

維園近記利佐治街的噴水池旁通道，依舊水泄不通。

【17:33】參加者行出夏愨道向中環方向前行，佔據左邊行車線。

【17:20】水星街及電器道交界有示威者用警察雪糕筒封路，但沒有示威者聚集。

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【17:17】大量離開的集會人士走上京士頓街旁的告士打道天橋，沿途高呼「時代革命 光復香港」、「五大訴求 缺一不可」等口。同時橋下的維園入口則有群眾不斷進入集會場地。

【17:15】有參與人士走至天后廟道上山方向，再經康福臺落山進入英皇道。

【17:05】參加完集會的藝人何韻詩表示，過去從未見過畫面出現「雙向遊行」的情況，因為警方不願發出不反對通知書，打壓香港人正常遊行的權利，但港人有彈性，會用其他方法。她又指政府過去數月以不同方式嘗試令香港人滅聲，但結果證明是無效。另有內地人疑拍大頭相被追上天橋，對方願意刪相，雙方未有衝突。

【17:03】有剛剛到達市民表示，從馬鞍山乘搭巴士，在灣仔警署下車，步行來到維園參加集會。

【17:01】維園草地的人流較一小時前有增無減，大多數人朝足球場方向前進。

【16:56】走進中央圖書館避雨的市民俯瞰到維園內七彩斑斕的雨傘陣，「好靚啊」、「好感動」的讚嘆聲此起彼落。不少人紛紛湧到天橋邊打卡留影，亦有市民向維持秩序的保安說：「辛苦晒。」

【16:47】告士打道西行線人潮開始湧出東行線，暫佔東行線最少兩條行車線。

【16:41】隊頭到中環遮打道和平紀念碑對出，大會呼籲可散去，但也可回到維園，「今日係自由行」。

【16:38】維園內，包括草地、足球場和通道位置，集會人士不斷緩慢移動，但情況繼續一個小時，仍然人滿。維園草地因水浸集會人士一度離開，但隨後又有人不斷穿越草地，有人表示剛剛到達希望參加集會，也有人尋找離開的通道。

【16:34】開始有市民橫跨告士打道加入人群。

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【16:30】祟光百貨內外遊行人士塞死，有人在大堂高呼「光復香港 時代革命」，期間有人不適要找救護站。

【16:29】中央圖書館成為不少集會人士的「避雨亭」。

【16:27】大批市民經過灣仔軒尼詩道國華大樓的《大公報》舊址時，大叫「大公報，收皮」等口號，舊址外的螢幕則播放岀現五星紅旗的宣傳片，其招牌仍未有拆除。

【16:25】人潮離開維園後，湧出告士打道西行線（波斯富街對出），現時封剩西行線一條行車線。

【16:24】警方發稿稱，維多利亞公園正舉行集會，部分集會人士正佔用高士威道和軒尼詩道的行車線，向金鐘方向前進。警方呼籲現場人士注意安全和駕駛者留意最新交通情況。另外，灣仔警署報案室現已暫停服務。如遇緊急事故，市民請致電九九九。

【16:21】天后琉璃街仍陸續有遊行人士向西行，未見隊尾。

【16:19】維園草地仍有以千計以上集會人士停留。

【16:09】天后A1及A2出口只准出站，仍有大量遊行人士由站走出來，已擠滿了軒尼詩道兩邊馬路，有遮陣，陸續有人向銅鑼灣方向行走。

【16:05】北角有市民走出英皇道，佔一條行車線。但現場交通暢順。

【16:04】遊行開始近兩小時後，軒尼斯道仍有大批市民冒雨等待進入維園。現時軒尼斯道兩條行車線塞滿往維園方向人龍，剩餘一條行車線則塞滿往金鐘方向離去。

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【15:49】維園再次響起此起彼伏的開路聲浪。

【15:46】維園的集會人士一度齊聲高呼開路。大會表示請求警方盡快在灣仔和天后方向封路，因現場有大量人是不適，希望警方不要影響公眾安全。

【15:44】祟光百貨外擠滿市民，現場雨勢開始減弱，部分人士收起雨傘繼續前行。

【15:41】維園雨勢減弱，部分市民開始走出巴士站。

【15:39】維園足球場外集會人士開始緩慢朝天后移動，但又不時停滯。大會通知高士威道全部開放，讓集會人士離開。民陣表示強烈譴責警方沒有妥善安排群眾離開路線，導致可能引致混亂。

【15:37】雨勢甚大，不少人轉到天后港鐵巴士站避雨，站內有人不適，市民齊心大叫「first aid（急救）」。

【15:34】大台告知集會人士，正要求警方開放更多路段，希望警方盡快回覆。靠近網球場的足球場旁通道上，集會人士擁擠，停滯不前寸步難行。

【15:28】隊頭位置到達告士打道及糖街交街，雨勢仍非常大，參加者不時大叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【15:13】大雨來襲，維園內外集會人士開遮躲避。

【15:09】隊頭離開維園，由工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等拉起橫額。

【15:08】記利佐治街入口人潮依然不斷湧入維園，政黨街站開大聲公告知集會人士維園足球場已爆滿，呼籲進入維園人士往草地方向進入。

【15:06】民陣隊頭準備「流水式」集會，離開維園。

【15:05】民陣召集人岑子杰指，香港自從在1974年成立廉政公署後，警隊形象大大改善，惟回歸後警隊形象變壞，最近的行為更超出人權標準，包括以近距離以武器射人、在居民和地鐵站內施放催淚彈，但他指香港不會對此習慣。他又指警隊和建制派多番指示威者是曱甴，令人想起盧旺達大屠殺，做法令香港在國際間文明形象被警隊盡毀，他們要求警隊高層下台，包括警務處處長盧偉聰、「二哥」警務處副處長鄧炳強等。

【14:55】港鐵炮台山站月台，大批黑衫人在月台排隊等出閘；炮台山英皇道湧入維園的人潮已佔部分路面。

【14:47】陳皓桓指草坪即將爆滿，要求警方封路；軒尼詩道及怡和街已有數分鐘沒有車輛駛經，市民現時可自由在車路上行走，往維園方向前行。

【14:43】藝人黃耀明現身維園，對於警方拒絕批准遊行，他稱此舉只會容易造成更多磨擦。政府早前推岀多項派糖措施，他指「香港人不可被賄賂」，強調五大訴求政府一個都未答應，仍然會繼續走岀來。被問到近日流傳中央會岀動解放軍等傳聞，黃耀明稱反映特首林鄭月娥管治無效，帶頭破壞「一國兩制」，香港前途是由他們一手破壞。

【14:40】軒尼詩道菲林明道東行封路，遊行人士已行出軒尼詩道。

【14:30】民陣副召集人陳皓桓宣布，六個硬地足球場已經爆滿，維園中央草坪亦差不多爆滿。

【14:26】銅鑼灣的黑衣人迫爆軒尼詩道，但當交通燈轉為紅燈時，在場人士仍會自發指揮交通，讓電車、巴士等通過。

【14:18】民陣今日集會主題為「止黑暴，制警亂」。政府發言人於集會未及開始，即對集會表示遺憾。發言人表示，香港2018年錄得的整體罪案數字是54,225宗，較去年減少1792宗，下跌3.2%，數字是自1974年以來最低；以每10萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

政府發言人稱，不幸地在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

政府發言人表示，警務人員一直承受重大的工作壓力，往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。

特區政府全力支持警方的嚴正執法，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。

發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

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【14:08】由銅鑼灣前往維園人士眾多，部份人已站出軒尼詩道車路，記利佐治街迫爆，人潮難以前進。

【13:45】民陣召集人岑子杰表示，民陣今發起8.18集行動，但遭警方不合理禁制，無法爭取遊行。他強調即使面對打壓，仍有大批市民參與今日活動，在下午一時半前參加者已坐滿維園一半足球場。

岑子杰又指，當人流逼滿維園時，會在維園舞台旁由立法會議員協助市民走岀維園，讓更多市民可走進維園參與集會。他稱今日集會主題是「煞停警黑合作，落實五大訴求」，他認為要令特首林鄭月娥知道市民「可勇武，可和理非」。他重申警方違反武力指引，使用不合理的武力，但投訴警察科只會「自己人查自己人」，故必須要成立獨立調查委員會還原真相。

【13:38】大批市民由銅鑼灣站步行到維園。

【13:27】天后站A2出口、即最近維園位置已水泄不通，人流倒塞至港鐵站，不少人改循B出口前進。

【13:17】天后站人潮不斷，市民如貫出閘，秩序良好及暢順，逾八成人身穿黑衫。站內實施人流管制，A1及A2出口只出不入，要進入站內範圍需經B入口。港鐵職員協助分流，呼籲市民循A1出口前往維園。

【13:16】警方透過網絡供應商發出呼籲，指今日維園有大型公眾活動，請留意各媒體及警方的消息。

【12:55】港鐵天后站黑色人潮逐漸增多，A2出口有兩名職員維持秩序，站外裝有已包上保鮮紙的閉路電視，未知有否啓用。站內、站外均有市民停留等候，現場有微雨，有人舉傘。