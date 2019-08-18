【818集會﹒直播】隊頭「流水式」離開維園　步行至灣仔

政府修訂《逃犯條例》及警方被指濫權引發的連串示威浪潮仍然持續，民陣原本打算今日（18日）發起從維多利亞公園出發，遊行到中環遮打花園，民陣預計參與人數達30萬人。惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。 集會將於2時集合，《香港01》記者將全程直擊。

【15:44】祟光百貨外擠滿市民，現場雨勢開始減弱，部分人士收起雨傘繼續前行。

【15:41】維園雨勢減弱，部分市民開始走出巴士站。

【15:37】雨勢甚大，不少人轉到天后港鐵巴士站避雨，站內有人不適，市民齊心大叫「first aid（急救）」。

【15:34】大台告知集會人士，正要求警方開放更多路段，希望警方盡快回覆。靠近網球場的足球場旁通道上，集會人士擁擠，停滯不前寸步難行。

【15:28】隊頭位置到達告士打道及糖街交街，雨勢仍非常大，參加者不時大叫「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【15:13】大雨來襲，維園內外集會人士開遮躲避。

【15:09】隊頭離開維園，由工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等拉起橫額。

【15:08】記利佐治街入口人潮依然不斷湧入維園，政黨街站開大聲公告知集會人士維園足球場已爆滿，呼籲進入維園人士往草地方向進入。

【15:06】民陣隊頭準備「流水式」集會，離開維園。

【15:05】民陣召集人岑子杰指，香港自從在1974年成立廉政公署後，警隊形象大大改善，惟回歸後警隊形象變壞，最近的行為更超出人權標準，包括以近距離以武器射人、在居民和地鐵站內施放催淚彈，但他指香港不會對此習慣。他又指警隊和建制派多番指示威者是曱甴，令人想起盧旺達大屠殺，做法令香港在國際間文明形象被警隊盡毀，他們要求警隊高層下台，包括警務處處長盧偉聰、「二哥」警務處副處長鄧炳強等。

【14:55】港鐵炮台山站月台，大批黑衫人在月台排隊等出閘；炮台山英皇道湧入維園的人潮已佔部分路面。

【14:47】陳皓桓指草坪即將爆滿，要求警方封路；軒尼詩道及怡和街已有數分鐘沒有車輛駛經，市民現時可自由在車路上行走，往維園方向前行。

【14:43】藝人黃耀明現身維園，對於警方拒絕批准遊行，他稱此舉只會容易造成更多磨擦。政府早前推岀多項派糖措施，他指「香港人不可被賄賂」，強調五大訴求政府一個都未答應，仍然會繼續走岀來。被問到近日流傳中央會岀動解放軍等傳聞，黃耀明稱反映特首林鄭月娥管治無效，帶頭破壞「一國兩制」，香港前途是由他們一手破壞。

【14:40】軒尼詩道菲林明道東行封路，遊行人士已行出軒尼詩道。

【14:30】民陣副召集人陳皓桓宣布，六個硬地足球場已經爆滿，維園中央草坪亦差不多爆滿。

【14:26】銅鑼灣的黑衣人迫爆軒尼詩道，但當交通燈轉為紅燈時，在場人士仍會自發指揮交通，讓電車、巴士等通過。

【14:18】民陣今日集會主題為「止黑暴，制警亂」。政府發言人於集會未及開始，即對集會表示遺憾。發言人表示，香港2018年錄得的整體罪案數字是54,225宗，較去年減少1792宗，下跌3.2%，數字是自1974年以來最低；以每10萬人口計算的罪案率為728宗，是自1970年以來的最低數字。

政府發言人稱，不幸地在過去兩個多月來舉行的多個公眾遊行和集會後，激進和暴力示威者多次衝擊警方防線，肆意堵塞道路，破壞公眾設施和多處縱火，並以攻擊性武器襲擊警務人員，亦有擲磚和汽油彈，以致多間警署受到超過75次的攻擊和破壞。警方一直以容忍的態度處理這些違法事件，只在受到暴力襲擊時，才被迫以最低武力驅散示威者，恢復社會秩序。至今共有約180名警務人員被暴力的示威人士襲擊受傷。

政府發言人表示，警務人員一直承受重大的工作壓力，往往長時間執勤，他們的家人亦受到不同程度的滋擾和欺凌，所住的宿舍更受到暴力攻擊，令居住在宿舍的婦孺飽受驚嚇和困擾。在這段困難時刻，各警務人員依然無畏無懼、盡忠職守、堅守崗位、維護法紀。

特區政府全力支持警方的嚴正執法，衷心感謝所有警務人員努力恢復社會秩序和安寧，並將目無法紀的暴力示威者繩之於法，保障市民的生命財產。

發言人表示，政府非常尊重巿民和平集會和表達自由的權利，並再次呼籲參與公眾集會和遊行的人士，以和平理性的方式表達意見，向暴力說不，讓香港盡快恢復秩序，回歸理性，重新出發。

+ 12 + 11 + 10

【14:08】由銅鑼灣前往維園人士眾多，部份人已站出軒尼詩道車路，記利佐治街迫爆，人潮難以前進。

【13:45】民陣召集人岑子杰表示，民陣今發起8.18集行動，但遭警方不合理禁制，無法爭取遊行。他強調即使面對打壓，仍有大批市民參與今日活動，在下午一時半前參加者已坐滿維園一半足球場。

岑子杰又指，當人流逼滿維園時，會在維園舞台旁由立法會議員協助市民走岀維園，讓更多市民可走進維園參與集會。他稱今日集會主題是「煞停警黑合作，落實五大訴求」，他認為要令特首林鄭月娥知道市民「可勇武，可和理非」。他重申警方違反武力指引，使用不合理的武力，但投訴警察科只會「自己人查自己人」，故必須要成立獨立調查委員會還原真相。

【13:38】大批市民由銅鑼灣站步行到維園。

【13:27】天后站A2出口、即最近維園位置已水泄不通，人流倒塞至港鐵站，不少人改循B出口前進。

【13:17】天后站人潮不斷，市民如貫出閘，秩序良好及暢順，逾八成人身穿黑衫。站內實施人流管制，A1及A2出口只出不入，要進入站內範圍需經B入口。港鐵職員協助分流，呼籲市民循A1出口前往維園。

【13:16】警方透過網絡供應商發出呼籲，指今日維園有大型公眾活動，請留意各媒體及警方的消息。

【12:55】港鐵天后站黑色人潮逐漸增多，A2出口有兩名職員維持秩序，站外裝有已包上保鮮紙的閉路電視，未知有否啓用。站內、站外均有市民停留等候，現場有微雨，有人舉傘。