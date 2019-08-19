【818集會】民陣：維園一帶有170萬人　警：高峰期12.8萬

撰文：鄭榕笛
最後更新日期：
民陣今（18日）原發起由維多利亞公園遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。民陣今採取「流水式」方式集會，沿途有不少黑衣人在天后至中環遊走。整個「流水式」集會，由下午2時開始，至晚上約9時解散，歷時7個小時。
民陣召集人岑子杰於晚上10時公布，全日在銅鑼灣、天后及維園一帶有170萬人參加集會，他指基於警方對今次旅遊集會申請提出不合理限制，令大會安排數人數有困難，期間有大批市民在灣仔鵝頸橋位置等待進入維園，因等太久最後轉往中環金鐘方向而沒有進入維園，民陣未能點算到該批參與者，「今日只參與銅鑼灣集會的人數有170萬人，但整日裏面一起表達聲音的人是遠超於這個數字。」
警方則公布，在不反對通知書所列明的指定集會地點，同一時間出席的最高峰人數為12.8萬人。
岑子杰不滿警方未有開放維園外的高士威道供集會人士疏散，出現人車並行的情況。(莊恭南攝)
岑子杰不滿警方答允會開放維園外的高士威道供集會人士疏散，但現場所見該路仍有車放行，造成天雨路滑、人車並行的危險場面，要求警方解釋今日的部署，又指沿路不見警員維持秩序，「當然有市民告訴我，因為沒有警察所以整個行動都非常安全和平，但警方一定是沒有做好維護公眾安全秩序的責任。」
岑子杰指，今次整個行動和平理性地發生，正是特首林鄭月娥之前所要求的「和平理性」，因此林鄭必須回應市民訴求，以證明市民和平理性的方式表達，政府是會回應，否則便是鼓動
+7
+6
+5
民陣自6月起舉行多次遊行，反對逃犯條例，其中6.9及6.16遊行，民陣宣布有103萬及200萬零一人出席，警方稱有24萬及33.8萬人參與；而今年的7.1遊行，民陣指有55萬人參與，警方則指有19萬人參與。而今次警方只批准集會，不批准遊行，或會影響統計人數。
+10
+9
+8