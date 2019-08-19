【818集會】民陣：維園一帶有170萬人　警：高峰期12.8萬

民陣今（18日）原發起由維多利亞公園遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園集會發出不反對通知書。民陣今採取「流水式」方式集會，沿途有不少黑衣人在天后至中環遊走。整個「流水式」集會，由下午2時開始，至晚上約9時解散，歷時7個小時。

民陣召集人岑子杰於晚上10時公布，全日在銅鑼灣、天后及維園一帶有170萬人參加集會，他指基於警方對今次旅遊集會申請提出不合理限制，令大會安排數人數有困難，期間有大批市民在灣仔鵝頸橋位置等待進入維園，因等太久最後轉往中環金鐘方向而沒有進入維園，民陣未能點算到該批參與者，「今日只參與銅鑼灣集會的人數有170萬人，但整日裏面一起表達聲音的人是遠超於這個數字。」

警方則公布，在不反對通知書所列明的指定集會地點，同一時間出席的最高峰人數為12.8萬人。