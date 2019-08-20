【將軍澳斬人案】尹兆堅：憂包庇下暴力續惡化　新同盟譴責事件

《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮爆發後，不少市民於社區公共空間貼便利貼，為前線示威者打氣並表達訴求，不過，各區連儂牆就頻繁遭到狂徒毀壞，甚至有人持武器襲擊連儂牆附近市民。一名男子昨日（19日）更在將軍澳連儂牆持刀斬人，3人受傷，其中1名傷者仍然危殆。特首林鄭月娥被問及事件時，表示會譴責「任何暴力」。 民主黨立法會議員尹兆堅就批評，針對異議人士的暴力事件不斷，林鄭卻仍不願直接譴責暴力事件。他又指，警方在同類事件發生時消極執法，形同釋出「只要是異議者就可以被打」的信息。他表示，擔憂暴力事件在警方和政府容忍態度下繼續惡化。 對於林鄭宣布擴大監警會調查時限及表示會馬上建立對話平台，尹就形容對方「冥頑不靈」，消極回應市民訴求，「繼續交A貨向蒙混過關」。他強調，必須成立獨立調查委員會，還原真相。

民主黨立法會議員尹兆堅就批評，針對異議人士的暴力事件不斷，林鄭卻仍不願直接譴責暴力事件。（資料圖片/張浩維攝）

尹兆堅表示，對今早林鄭的發言極為不滿，認為對方態度消極，沒有嘗試消解社會危機。他質疑林鄭逃避回應市民訴求，是「引北京出手，避開自己處理……推香港到萬劫不復境地」。

他強調，市民提出成立獨立調查委員會，由法官主持調查，是希望讓有公信力的人還原事實真相，並得到市民認受的調查結果。他批評，目前調查事件的監警會，已是「政權俱樂部」，質疑是由警察主導監警會的職能。他指，要透過獨立調查委員會，追究「警黑合流」，並查清是否有人瀆職、貪污而傷害市民。

他又指，「元朗打人、荃灣斬人、北角打人」，至今都未有人被起訴，而「年輕人扶跌倒的示威者，都變成暴動」。監警會主席梁定邦早前接受傳媒訪問指，不應關上成立獨立調查委員會的大門，尹就形容，連梁都「聞到浸味」，知道政府推監警會出來，而梁不想「淪為炮灰和擋箭牌」。

對於將軍澳斬人案，尹就指「血沾在林鄭、（保安局局長）李家超、（警務處處長）盧偉聰等人手上」，警方在荃灣斬人事件中，已出現明知疑犯在一幢大廈天台，但仍選擇收隊的情況，其釋出的信息，如同「異議人士就可以打」。他批評做法是「徇私枉法，容忍暴力」，擔心情況在警方容忍包庇態度下會繼續惡化。

對於對話平台的建議，尹就批評是「A貨」、「本末倒置」，而林鄭早前多次拒絕會見民主派議員，看不到她有真心誠意進行對話。

此外，新民主同盟亦發聲明，譴責將軍澳無差別斬傷不同意見市民事件，要求警方嚴正執法。

同日下午，一名50歲男子於羅湖被警方拘捕，涉嫌將軍澳連儂牆斬人事件。