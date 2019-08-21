經民聯提480項施政報告建議　林健鋒冀社會事件早日平息

經民聯立法會議員今（21日）會見特首林鄭月娥，就《施政報告》提出480項建議，內容涵蓋經濟、民生、教育、社會福利、金融發展等範疇。 提及逃犯條例修訂風波引起的社會問題，代表總商會的林健鋒希望事件能早日平息，呼籲大家為香港經濟及年輕人的未來停一停、想一想：「四周城市都虎視眈眈要搶香港這塊肥豬肉，希望將我們有的都搶走。」 金融服務界張華峰指業界對國務院支持深圳建設「先行示範區」感擔心，「係咪仔女唔聽話，想另外培養一個國際金融中心？」，但認為短期內中央仍要借助香港作為金融中心的優勢，故建議林鄭向與中央爭取早日實施「南向通」、「ETF通」及「新股通」以迎合不同投資者需要，爭取將上海科創板納入「滬股通」。

冀經濟、民生配合 改善年輕人向上流問題

經民聯主席盧偉國期望，林鄭月娥的《施政報告》能夠就香港深層次問題提出解決措施。被問到會否就逃犯條例修訂風波引起的社會問題向政府提出建議，盧偉國回應稱：「政制發展過程中，我們以往累積的經驗下香港要如何再前行，政府要在這方面作考慮，但這不是經民聯今次建議的重點。」

他強調經民聯希望能夠聚焦經濟及改善民生，但是年輕人向上流動的問題並非靠透過政治可以解決，而是需要在經濟發展及民生改善上互相配套。

經民聯主席盧偉國表示，年輕人向上流動的問題並非靠政治可以解決，而是需要在經濟發展及民生改善上互相配套。（梁鵬威攝）

指溝通平台是好事 將反映不同界別意見

林健鋒補充指，經民聯一向認同溝通是最好的解決辦法，因為林鄭月娥昨日公布構建對話平台是好事，經民聯已準備透過平台反映不同界別的意見：「我哋係有心嘅，希望憑着個心令香港社會盡快調停。」

他又呼籲大家為香港經濟及年輕人的未來停一停、想一想，「大家是否要摧毁一個這麼燦爛的城市、一個經濟貿易中心？」又指機場運作停頓會影響香港國際金融中心地位，是他不願意見到的，「現在擁有的、得來不易的，走了就很難返回來，我認為可能不會返來」。

林健鋒稱，四周城市都虎視眈眈要搶香港這塊肥豬肉，「希望將我們有的都搶走」，認為為了香港的未來，大家要真心坐下來溝通。

張華峰表示他有向林鄭月娥反映，近日有人不切實際地呼籲市民往銀行提款，擾亂金融市場，但沒有法例能夠阻止有關行為，希望政府能提出有效措施阻止。

經民聯議員與特首林鄭月娥（中）會面，提交480項施政報告建議。（經民聯提供）

建議豁免證監牌照費 暫停加重成本新規

另外，面對市場成交量萎縮，新股紛紛押後在港上市，對金融中心發展帶來衝擊，張華峰建議全數豁免證監會收取的牌照年費，暫緩執行任何會加重券商經營成本的新規定，如限制券商孖展貸款上限及調高最低流動資金要求。

張華峰指業界擔心 深圳建設「先行示範區」

國務院高調支持深圳建設「先行示範區」，張華峰指業界擔心「係咪仔女唔聽話，想另外培養一個國際金融中心？」但認為短期內中央仍要借助香港作為金融中心的優勢，如法治完善、資金自由流動及資訊開放，故向林鄭建議盡快與中央溝通，早日實施「南向通」、「ETF通」及「新股通」以迎合不同投資者需要，爭取將上海科創板納入「滬股通」。