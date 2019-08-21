黃碧雲促醫管局制措施護病人安全　派員實時監察閉路電視

兩名警員涉嫌6月於北區醫院急症室「紊亂病人休息室」虐打一名62歲醉酒男子，病房閉路電視片段亦曝光。警方解釋一般認知病房內不會設有閉路電視，收到其子投訴後，因未能聯絡上，故沒有跟進下去。 民主黨立法會議員黃碧雲今日（22日）致電醫管局行政總裁高拔陞，向對方表示極度關注事件，並促請醫管局改善有警員進入的獨立病房之保障病人人身安全措施，如加強巡查可讓警員進入的獨立病房，以及實時監察閉路電視影像，防止有病人受到不合理和暴力對待。

黃碧雲表示，明白醫護人員工作繁重，「他們負責救人，還要留意病人有否被警察打，將這個責任交給他們並不合理」。她認為醫管局應該安排人手如保安人員，實時監察閉路電視錄像，一旦事件發生能及時介入。

呼籲警員要有醫管局人員陪同 才能進入獨立病房

另外，黃碧雲指現時警民關係緊張，醫管局有需要與警方制訂警員在獨立病房執勤的指引，例如警員需要在醫管局人員陪同下，才能進入病房接觸病人。

黃碧雲憂慮該名長者在獨立病房被打個案只是冰山一角，要求高拔陞盡快派員翻看該類病房仍未刪除的錄影片段，了解有否其他病人曾遭受暴力對待。她強調若醫管局發現有異常情況，必須主動聯絡有關病人及其家屬，並提供協助。