【逃犯條例】梁振英FB發帖文澄清：無致函英國會議員促停煽動言論

英國《每日郵報》昨天（21日）報道指，中國全國政協副主席、前香港特首梁振英向部分英國國會議員發信，要求對方停止就香港反修例運動發表不實和煽風點火的言論，否則未來會面對後果。 梁振英今天（22日）早上在Facebook發帖文澄清。他稱：「我沒有向任何英國國會議員發信，將向《英國郵報》及相關議員查究，並保留一切權利。」他亦要求轉載有關報道的《蘋果日報》，需要馬上撤回報道。

梁振英今早在facebook澄清，指自己「沒有向任何英國國會議員發信」。

指無向任何英國國會議員發信、向相關人士查究

根據《每日郵報》報道指，英國上議院議員David Alton（阿倫艾爾頓）和英國下議院外交事務專責委員會主席Tom Tugendhat（董勤達）稱收到梁振英的信件，信件中梁振英指已要求求國政府，減少發表為香港示威遊行的不實言論，並即時停止「自由派議程」，以確保未來中英關係維持良好，又說若英國國會議員繼續發表煽動言論，中國政府將會更加詳細地向他們闡釋後果。

艾爾頓形容信件猶如「流氓信件（bully-boy letters）」，認為做法反映中國用盡方法打壓一切對政府的批評，他又坦言做了四十年議員，從未收過這類型信件。

曾經發表言論支持BNO持有人可取得英國國籍的董勤達，則引述梁在信中指，擴大這些權利須經英國外交部批准和英國人全民公投，並指英國對香港事務無話事權。

不過，梁振英今早在facebook發帖文澄清，指自己「沒有向任何英國國會議員發信」，將向《英國郵報》及相關議員查究，並保留一切權利，並要求轉載報道的《蘋果日報》馬上撤回報道。

英國《每日郵報》昨天（21日）報道指，全國政協副主席、前特首梁振英向部分資深英國國會議員發信，要求對方停止就香港反修例運動發表不實和不尊重本港的言論。（每日郵報截圖）