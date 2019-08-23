消息：天主教教區通告校長　籲學生宜裝備自己　不宜輕率罷課

政府推行《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷。即將踏入9月，「中學生罷課籌備平台」日前就中學生開學罷課意願進行問卷調查，結果近9成受訪者支持罷課。 《香港01》取得一份下款為天主教教育事務處在本月中，向天主教學校校長發出的內部文件。內容稱是天主教香港教區對本年度開學天主教學校學生可能採取罷課的看法，提及近數月的社會事件已嚴重破壞本港社會的團結，和諧與秩序，故現時首要的是激發正面、積極、治愈心靈及與人修好的行動，「學校師生也應持同一立場，而非採取消極的罷課行動」，強調天主教學校的學生宜把握時間來裝備自己，不宜輕率決定罷課。 《香港01》正向天主教教區查詢。

「中學生罷課籌備平台」上周五公布，九成受訪中學生支持罷課，定於9月2日起逢周一罷課。(資料圖片／羅君豪攝)

據了解，已有天主教學校接獲這份由天主教香港教區發出的通告。當中內容提及，天主教學校都奉耶穌基督為學習楷模，秉持其獨有理念及核心價值辦學，透過多方面令學生養成良好品德，「能律已守規，獨立思考和明辨是非，尊重社會秩序及普世價值，並甘願為他人無私服務，貢獻社會和國家」，強調天主教學校的學生宜把握時間來裝備自己，不宜輕率決定罷課。

內容又指，近數月的社會事件中，學生與部分社會人士清晰表達訴求，惟事件涉及的因由和過程的真相，短時間內必無法明斷。「縱使學生更進一步，以罷課來宣示個人或群體訴求，恐怕仍會效果不彰，而教師的正常教學和學生的學習任務卻是不可耽擱的。」

《香港01》接獲一份下款為天主教教育事務處在本月中，向天主教學校校長發出的內部文件，內容稱是天主教香港教區對本年度開學天主教學校學生可能採取罷課的看法。

學校、師生應持同一立場 而非採取消極的罷課行動

通告的內容強調，近數月的社會事件已嚴重破壞本港社會的團結，和諧與秩序，令很多各界人士在身、心、靈各方面受到不同程度的傷害。「當前社會的首要課題，是如何促使上下同心，激發正面、積極、有助治愈心靈及與人修好的行動。學校師生也應持同一立場，而非採取消極的罷課行動。」

內容認為，學生在暑期結束後，應為新學年做好準備，恢復正常校園生活，培養正面積極的情感和動力，有助消解負面情緒和壓力，更可進而激發人心，率先造成風氣，促進社會修好的行動。「學生如任由怨恨，不安等負能量纏繞心頭，既有損精神健康，亦影響學習和成長。」

教區認為，學生在暑期結束後，應恢復正常校園生活，培養正面積極的情感和動力，有助消解負面情緒和壓力，更可進而激發人心，率先造成風氣，促進社會修好的行動。（鄭子峰攝）

內容最後更稱，學校教師是專業教育工作者，肩負日常教學任務同時，亦有監護學生的職責，故須確保學生的個人安全和福祉，讓他們在有利的學校環境學習和成長，「學生一旦罷課，必會妨礙教師履行其天職，令他們為難和擔憂。」

馮偉華：應尊重學生表達訴求的自由

教協會長馮偉華表示，如教區向天主教學校發放有關的罷課看法，或有機會對學校和學生構成壓力，強調應尊重學生表達訴求的自由。馮偉華又指，修補的方法應是政府採取積極的回應，而非「甚麼都不做」，只以濫捕、濫告方式控告市民。若學校因學生罷課而作出處分，他認為並不適合，重申懲罰並不能解決問題。