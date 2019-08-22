【逃犯條例】人民日報促西方政客「收回黑手　懸崖勒馬」

反對《逃犯條例》示威已經超過兩月，《人民日報》發表署名文章，再次批評西方政客對香港局勢煽風點火，為激進暴力份子撑腰打氣，干涉中國內政，在香港暴力活動中扮演了極不光彩的角色。

指西方抹黑專業克制的警隊

該文章題為《收回黑手 懸崖勒馬》，署名為蘆樵。文章稱20世紀末期以來的幾場「顏色革命」，西方勢力通常只是隱身於暴力示威者背後操縱，或是披上「道義」外衣大肆鼓噪，出謀劃策。

文章指出，西方政客在香港想抹黑、打倒的香港警隊不僅專業克制，而且恪盡職守、意志堅定，壓力面前毫不退縮，又指有不少香港市民撑警。

稱西方政客重金支持香港激進暴力份子

該文稱，相對之下，一些西方國家的政客面授機宜、用心調教、重金支持的香港激進暴力份子，愈來愈不得人心，又稱愈來愈多香港市民希望止暴制亂、恢復秩序。

文章指出，「一國兩制」之下的香港，是全球最自由的經濟體，營商環境和國際競爭力得到廣泛認可。一些西方國家的政客以為製造幾個借口、販賣幾句口號、培植幾個搞手，就能搞亂香港，「這未免過於天真自負」。

《人民日報》文章點名美國副總統彭斯，指他早前將中國經貿談判與香港問題掛鈎，是「赤裸裸的政治訛詐」。（路透社）

點名美副總統彭斯言論「赤裸裸的政治訛詐」

文章又稱「項莊舞劍，意在沛公」，一些西方國家的政客熱衷於插手香港事務、策動暴力事件，暴露的是他們「亂港反華」的不可告人動機，暴露的是他們不擇手段遏制中國的醜惡行徑。文音引用美國副總統彭斯（Mike Pence）早前表示，要將中美經貿談判進展與香港問題掛鈎，是赤裸裸的政治訛詐。

文章稱這些西方政客，既低估了香港特區政府依法施政和警方嚴正執法的能力、低估了香港市民人心思穩的強烈意願，更低估了中國政府維護國家主權、安全、統一和香港繁榮穩定的決心和意志。

文章最後表示，歷史終將證明搞亂香港是倒行逆施，亂港反華更是痴人說夢。搗亂再失敗是外部黑手和香港激進暴力份子的必然下揚。香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織和個人干預。任何妄想在香港製造混亂、遏制中國發展的圖謀都注定不會得逞，任何企圖破壞香港繁榮穩定和挑戰「一國兩制」原則底線的行徑，必將遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的迎頭痛擊，正路一些西方國家的政客，馬上收回黑手，立即懸崖勒馬。